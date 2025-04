به گزارش خبرنگار ایلنا، قدیر قیافه، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری ایران اکسپو ۲۰۲۵ گفت: ایران اکسپو با هدف نمایش توانمندی های صنعتی و تجاری ایران برگزار می‌شود و در همه دنیا برای اینکه رویدادها تبدیل به برند شوند نیاز به زمان است.

وی افزود: ایران اکسپو در سال های پیشین کیفیت مناسب را از نظر بخش خصوصی نداشته و در سال گذشته که بر کیفیت کار شد و این امر به ترغیب بخش خصوصی به حضور در این رویداد انجامید.

قیافه از گزینش مدعوین توسط وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: ۳۴ اتاق از شهرستان های کشور نیز در این رویداد حضور خواهند یافت.

نایب رییس اتاق ایران گفت: در سال گذشته تعداد کمی از مدعوین به دلیل نگرانی هایی که از شرایط ایجاد شده بود در ایران اکسپو ۲۰۲۴ حضور پیدا نکردند امسال اما رویداد همزمان شده با برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا شده و این توانسته در حضور بیشتر شرکت کنندگان موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بیش از ۲۰ سال گذشته از ارتباطات جهانی دور بودیم و برای به روز شدن نیاز به زمان داریم توجه داشته باشید یک دلار صادرات از کشور ما یعنی استحکام یک جایگاه شغلی.

علی چاغروند، رییس ستاد اکسپو اتاق بازرگانی ایران نیز در این رویداد گفت: اکسپوی ۲۰۲۵ امسال ۸ تا ۱۲ اردیبهشت برگزار می‌شود و اتاق ایران دومین سالی است که به صورت منسجم و یکپارچه در این رویداد حضور پیدا می کند و در واقع از سال پیش این رویداد برای اتاق ایران برجستگی ویژه ای پیدا کرده است.

وی افزود: حدود ۳۱ اتاق مشترک بازرگانی از ایران در این رویداد حضور می یابد و به طور متناظر روسای اتاق های بازرگانی کشورهای دیگر نیز در این رویداد حضور پیدا می کنند.

وی اظهار کرد: در سال جاری برخلاف سال گذشته هیات های تجاری و اتاق های بازرگانی می توانند نشست های Be to Be را در همان محل نمایشگاه برگزار کنند و دیگر نیاز به حضور این افراد در محل اتاق بازرگانی ایران برای برگزاری نشست های یادشده نیست.

چاغروند از پاکستان به عنوان کشوری یاد کرد که پررنگ ترین حضور را در این رویداد خواهد داشت و گفت: تا به این لحظه از آسیا ۱۵۸۷ نفر، از اروپا ۱۳۹ نفر، از آفریقا ۴۲۱ نفر، از آمریکا ۱۶ نفر و از اقیانوسیه یک نفر برای حضور در اکسپو ۲۰۲۵ اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورتی که مذاکرات ایران و آمریکا پیشرفت داشته باشد امیدواریم شاهد حضور بیشتری باشیم.

