به گزارش ایلنا، احمد میدری روز جمعه در نشست شورای اداری رشتخوار افزود: این روش می‌تواند بدون پرداخت مستقیم نقدینگی، منابع مورد نیاز تولیدکنندگان را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کند.

وی با تقدیر از نوآوری‌های نماینده مردم خواف و رشتخوار تأکید کرد: پیگیری مطالبات این منطقه را با جدیت دنبال خواهیم کرد، این وزارتخانه برای تجهیز مرکز فنی‌ حرفه‌ای رشتخوار در حوزه آموزش گوهرتراشی آمادگی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تأمین دستگاه‌های مورد نیاز با توجه به هزینه‌ها قابل انجام است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی درباره مطالبه رانندگان با تشریح وضعیت حمایت‌های بیمه‌ای این فعالان اقتصادی گفت: موضوع بیمه رانندگان از مسائل در دست بررسی است و راهکارهای مربوط به آن در کمیسیون‌های تخصصی در حال پیگیری است.

میدری بیان کرد: همچنین موضوع مطالبات حوزه بهزیستی و تأمین تجهیزات از سوی وزارتخانه بررسی و دنبال می شود.

وی هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌ها را یکی از عناصر اصلی موفقیت در توسعه و ایجاد اشتغال دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی بیشتر زمینه کار، تولید و رفاه مردم را فراهم کنند.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان رضوی امروز به شهرستان های رشتخوار و خواف این استان سفر کرد.

رشتخوار در فاصله‌ حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد، این منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است.

این شهرستان در بخش کشاورزی با تولید محصولات استراتژیکی چون پسته و زعفران که به سایر نقاط کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شوند، رونق دارد.

همچنین صنایع دستی ارزشمندی نظیر گوهرتراشی در این منطقه رواج دارد که با تأکید بر آن در سفر اخیر وزیر تعاون، به عنوان یکی از ظرفیت‌های اشتغال‌زا مطرح است.

افزون بر این وجود آثار تاریخی و گردشگری متعدد در رشتخوار، این شهرستان را به مقصدی برای گردشگران علاقه‌مند به تاریخ و طبیعت تبدیل کرده است.

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