خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابجایی بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ مسافر در خوزستان

جابجایی بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ مسافر در خوزستان
کد خبر : 1828224
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، آمار عملکرد اداره حمل‌ونقل مسافر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فواد غزیعلی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع دو میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۳۷ مسافر در قالب ۳۵۴ هزار و ۹۰۸ سفر توسط ناوگان عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده‌اند.

وی با تفکیک آمار عملکردی افزود: در حوزه سفرهای درون‌استانی، دو میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ مسافر طی ۳۲۱ هزار و ۹۰۶ سفر به مقاصد خود منتقل شدند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین در بخش سفرهای برون‌استانی، ۴۴۳ هزار و ۶۷۷ مسافر در قالب ۳۳ هزار و دو سفر به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده‌اند.

غزیعلی بیان کرد: بخش عمده جابه‌جایی مسافران در این مدت مربوط به مسیرهای درون‌استانی بوده است که نشان‌دهنده فعالیت مستمر ناوگان عمومی استان و نظارت دقیق بر خدمات‌رسانی شرکت‌های مسافربری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز