۹۵ گواهی معدن خراسان شمالی مشمول سلب صلاحیت شد
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسانشمالی گفت: ۹۵ مورد پروانه و گواهی اکتشاف و بهرهبرداری معادن استان به دلیل انجام نشدن تعهدات و در چارچوب ماده ۲۰ قانون معادن، مشمول اعمال خسارت و سلب صلاحیت شد.
به گزارش ایلنا، مهدی سجادی در گفت و گویی اظهار کرد: این محدودهها در مزایده ۲۵ مردادماه سالجاری عرضه شد و در مجموع هشت متقاضی برای فعالسازی محدودهها و معادن مذکور درخواست خود را ارائه کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه فاصله زمانی بین ۲ مزایده گذشته کمتر از ۶ ماه است، متقاضیان میتوانند در چارچوب ماده ۸۳ آییننامه قانون معادن و با رعایت ضوابط مربوط به ترک تشریفات مزایده، برای سایر محدودههایی که در مزایده متقاضی نداشتهاند، درخواست خود را ارائه کنند.
استقبال محدود، نشانه کاهش جذابیت سرمایهگذاری
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان شمالی با اشاره به استقبال محدود سرمایهگذاران از مزایده معادن استان، گفت: محدود بودن متقاضیان نشان میدهد بخش قابل توجهی از این محدودهها از جذابیت کافی برای سرمایهگذاری برخوردار نیستند.
سجادی پایین بودن میزان ذخیره، عیار ماده معدنی، کیفیت نامناسب، شرایط فنی دشوار استخراج و هزینههای بالای بهرهبرداری را از عوامل موثر در کاهش جذابیت اقتصادی برخی معادن عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برخی از این محدودهها سالهاست به دلیل سلب صلاحیت غیرفعال ماندهاند، بر ضرورت بازنگری در ضوابط و فرآیند تعیین تکلیف معادن و محدودههای فاقد متقاضی تاکید کرد.
ضرورت پاکسازی محدودههای بدون توجیه اقتصادی از کاداستر
سجادی گفت: محدودههایی که چندین سال غیرفعال بوده و بدون توجیه فنی و اقتصادی و متقاضی است، باید پس از بررسی کارشناسی و پیمودن مراحل قانونی تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، پاکسازی این محدودهها از لایههای کاداستر میتواند زمینه استفاده مجدد از ظرفیتهای معدنی استان و برنامهریزی برای شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای جدید را فراهم کند.
خراسان شمالی دارای ظرفیتهای معدنی متنوعی است و فعالسازی محدودههای دارای توجیه اقتصادی میتواند در افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای معدنی استان نقش موثری داشته باشد.