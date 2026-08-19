فرماندار شهرستان رازوجرگلان خبر داد:
جان باختن 4 نفر در حادثه لایروبی یک حلقه چاه در شهر غلامان
فرماندار شهرستان رازوجرگلان در استان خراسان شمالی گفت: 4 نفر در حادثه لایروبی یک حلقه چاه در شهر غلامان این شهرستان مرزی جان باختند. این حادثه در حالی رخ داد که تعدادی از افراد برای انجام اقدامات لایروبی وارد چاه شده بودند و در ادامه به دلایلی که هنوز دقیق مشخص نشده است، دچار حادثه شدند.
به گزارش ایلنا، بازرگان اسفندیاری به تشریح حزئیات این حادثه مرگبار اشاره داشته و در این رابطه افزود: تلاشها برای نجات افراد حادثهدیده نتیجه نداده و در نهایت 4 نفر در این اتفاق ناگوار جان خود را از دست دادند. هنوز جزییات دقیقی از علت اصلی حادثه، وضعیت ایمنی محل و چگونگی آغاز این رخداد گزارش نشده است.
وی به نتایج بررسیهای اولیه اشاره کرده و ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد که فقدان استانداردهای ایمنی، کمبود تجهیزات حفاظتی و خطرات ناشی از ورود به فضاهای بسته میتواند از عوامل احتمالی بروز چنین حوادثی باشد. این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی به اصول ایمنی در عملیاتهای عمرانی را یادآور میشود.
فرماندار شهرستان رازوجرگلان در استان خراسان شمالی اظهار داشت: کارشناسان همواره تأکید دارند که ورود به چاه، کانال، فاضلاب و سایر فضاهای بسته، بدون به همراه داشتن تجهیزات تخصصی و تهویه مناسب از یک سو و همچنین عدم حضور نیروهای آموزشدیده از سوی دیگر، میتواند به حوادث تلخ و مرگبار منجر شود.