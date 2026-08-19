به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سید حامد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در طول سال و نه فقط در روز خبرنگار، با حضور مستمر در عرصه اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه دارند.

وی افزود: در شرایطی که صنعت برق با ناترازی میان تولید و مصرف مواجه است، نقش رسانه‌ها در انتقال دقیق واقعیت‌ها، اطلاع‌رسانی درباره خاموشی‌ها و تشریح ضرورت مدیریت مصرف بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند و خوشبختانه رسانه‌های استان کرمانشاه در این زمینه همکاری مناسبی با صنعت برق داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق خبرنگاران درباره خاموشی‌های ناشی از ناترازی انرژی، کمک کرد مردم درک بهتری از شرایط شبکه داشته باشند و با برنامه‌های مدیریت مصرف همراهی کنند؛ به همین دلیل می‌توان گفت رسانه‌ها در این دوره بخش مهمی از بار مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی را از دوش صنعت برق برداشتند.

حسینی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت برق و رسانه‌ها گفت: یکی از اهداف برگزاری این نشست، افزایش سطح آگاهی خبرنگاران نسبت به مسائل و چالش‌های صنعت برق است تا رسانه‌ها بتوانند اطلاعات دقیق‌تر و تخصصی‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

وی تصریح کرد: هرچه آگاهی جامعه نسبت به نحوه تولید، انتقال و توزیع برق، محدودیت‌های شبکه، شرایط اوج مصرف و عوامل مؤثر بر خاموشی‌ها بیشتر باشد، امکان همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند و رسانه‌ها در این فرآیند نقش بسیار مهمی دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در ادامه درباره موضوع صادرات برق و فعالیت مراکز استخراج رمزارز گفت: در دوره اوج مصرف، صادرات برق متوقف می‌شود و مراکز استخراج رمزارز مجاز نیز موظف هستند فعالیت خود را متوقف کرده و برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور تأمین کنند.

حسینی افزود: بنابراین نمی‌توان صادرات برق یا فعالیت مراکز استخراج رمزارز را عامل اصلی ناترازی برق دانست، چرا که موضوع ناترازی یک مسئله چندبعدی است و عوامل مختلفی از جمله رشد مصرف، افزایش بار شبکه، محدودیت‌های تولید و شرایط اقلیمی در آن نقش دارند.

وی با اشاره به روند هوشمندسازی شبکه برق کشور اظهار کرد: صنعت برق به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و استفاده از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند، امکان پایش دقیق‌تر شبکه، کنترل بهتر جریان برق و شناسایی سریع‌تر برخی مشکلات را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد: با این حال، تجهیزات شبکه دارای ظرفیت مشخصی هستند و زمانی که میزان بار از ظرفیت پیش‌بینی‌شده فراتر برود، فشار زیادی به تجهیزات وارد می‌شود و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث و خاموشی‌های پیش‌بینی‌نشده شود.

حسینی از شهروندان خواست پس از وصل شدن برق، وسایل پرمصرف را به‌صورت همزمان وارد مدار نکنند و گفت: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد، مدیریت مصرف پس از وصل برق است.

وی افزود: زمانی که برق یک منطقه پس از خاموشی وصل می‌شود، اگر تعداد زیادی از مشترکان به‌صورت همزمان وسایل پرمصرف خود را روشن کنند، بار شبکه به شکل ناگهانی افزایش می‌یابد و این افزایش بار می‌تواند فشار زیادی به تجهیزات وارد کند و حتی موجب قطع مجدد برق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تأکید کرد: شهروندان می‌توانند با فاصله انداختن در استفاده از وسایل پرمصرف و خودداری از روشن کردن همزمان تجهیزات برقی، به پایداری شبکه کمک کنند و مانع از ایجاد فشار ناگهانی بر تجهیزات شوند.

حسینی همچنین سرقت تجهیزات و استفاده غیرمجاز از شبکه برق را از دیگر عوامل ایجاد خاموشی‌های پیش‌بینی‌نشده عنوان کرد و گفت: انشعاب‌های برق بر اساس ظرفیت تجهیزات و میزان بار قابل تحمل شبکه برنامه‌ریزی و واگذار می‌شوند، اما زمانی که استفاده غیرمجاز از برق صورت گیرد، بار اضافی به شبکه تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از شبکه می‌تواند موجب افزایش فشار بر تجهیزات و کاهش پایداری شبکه شود و در نهایت احتمال بروز خاموشی‌های خارج از برنامه را افزایش دهد؛ بنابراین مقابله با سرقت تجهیزات و انشعاب‌های غیرمجاز نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: استفاده از انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای مهم برای پاسخگویی به رشد تقاضای برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف است.

حسینی افزود: دولت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه برای صنایع بزرگ، حمایت‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است و توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق و تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف داشته باشد.

وی بیان کرد: برق تولیدشده نیروگاه‌های خورشیدی در بورس انرژی عرضه می‌شود و صنایع بزرگ نیز می‌توانند برای تأمین برق مورد نیاز خود نسبت به خرید این برق اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد: افزایش تقاضا برای برق در فصل اوج مصرف، ارزش برق عرضه‌شده در بورس انرژی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین مسئله می‌تواند زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کند.

حسینی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید همزمان با مدیریت مصرف دنبال شود، گفت: حل مسئله ناترازی انرژی تنها با یک راهکار امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تولید، توسعه شبکه، اصلاح الگوی مصرف، هوشمندسازی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌صورت همزمان دنبال شود.

وی افزود: در کنار اقدامات صنعت برق، همراهی مردم نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و اصلاح رفتار مصرفی مشترکان می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در پایان بار دیگر از همکاری و همراهی اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در شرایط ناترازی انرژی نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد همراهی عمومی دارند و تعامل میان صنعت برق و رسانه‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.

حسینی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط ناترازی انرژی نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و در این میان همراهی مردم، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف، کاهش فشار بر شبکه و افزایش پایداری برق کمک کند.

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