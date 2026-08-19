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مدیرعامل برق کرمانشاه؛

رسانه‌ها در عبور از ناترازی انرژی نقش تعیین‌کننده دارند

رسانه‌ها در عبور از ناترازی انرژی نقش تعیین‌کننده دارند
کد خبر : 1828077
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره خاموشی‌ها و ناترازی انرژی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه خبرنگاران، ضمن افزایش آگاهی عمومی، نقش مهمی در همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف داشت و بخش قابل توجهی از بار مدیریت مصرف را از دوش صنعت برق برداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سید حامد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در طول سال و نه فقط در روز خبرنگار، با حضور مستمر در عرصه اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه دارند.

وی افزود: در شرایطی که صنعت برق با ناترازی میان تولید و مصرف مواجه است، نقش رسانه‌ها در انتقال دقیق واقعیت‌ها، اطلاع‌رسانی درباره خاموشی‌ها و تشریح ضرورت مدیریت مصرف بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند و خوشبختانه رسانه‌های استان کرمانشاه در این زمینه همکاری مناسبی با صنعت برق داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق خبرنگاران درباره خاموشی‌های ناشی از ناترازی انرژی، کمک کرد مردم درک بهتری از شرایط شبکه داشته باشند و با برنامه‌های مدیریت مصرف همراهی کنند؛ به همین دلیل می‌توان گفت رسانه‌ها در این دوره بخش مهمی از بار مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی را از دوش صنعت برق برداشتند.

حسینی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت برق و رسانه‌ها گفت: یکی از اهداف برگزاری این نشست، افزایش سطح آگاهی خبرنگاران نسبت به مسائل و چالش‌های صنعت برق است تا رسانه‌ها بتوانند اطلاعات دقیق‌تر و تخصصی‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

وی تصریح کرد: هرچه آگاهی جامعه نسبت به نحوه تولید، انتقال و توزیع برق، محدودیت‌های شبکه، شرایط اوج مصرف و عوامل مؤثر بر خاموشی‌ها بیشتر باشد، امکان همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند و رسانه‌ها در این فرآیند نقش بسیار مهمی دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در ادامه درباره موضوع صادرات برق و فعالیت مراکز استخراج رمزارز گفت: در دوره اوج مصرف، صادرات برق متوقف می‌شود و مراکز استخراج رمزارز مجاز نیز موظف هستند فعالیت خود را متوقف کرده و برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور تأمین کنند.

حسینی افزود: بنابراین نمی‌توان صادرات برق یا فعالیت مراکز استخراج رمزارز را عامل اصلی ناترازی برق دانست، چرا که موضوع ناترازی یک مسئله چندبعدی است و عوامل مختلفی از جمله رشد مصرف، افزایش بار شبکه، محدودیت‌های تولید و شرایط اقلیمی در آن نقش دارند.

وی با اشاره به روند هوشمندسازی شبکه برق کشور اظهار کرد: صنعت برق به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و استفاده از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند، امکان پایش دقیق‌تر شبکه، کنترل بهتر جریان برق و شناسایی سریع‌تر برخی مشکلات را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد: با این حال، تجهیزات شبکه دارای ظرفیت مشخصی هستند و زمانی که میزان بار از ظرفیت پیش‌بینی‌شده فراتر برود، فشار زیادی به تجهیزات وارد می‌شود و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث و خاموشی‌های پیش‌بینی‌نشده شود.

حسینی از شهروندان خواست پس از وصل شدن برق، وسایل پرمصرف را به‌صورت همزمان وارد مدار نکنند و گفت: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد، مدیریت مصرف پس از وصل برق است.

وی افزود: زمانی که برق یک منطقه پس از خاموشی وصل می‌شود، اگر تعداد زیادی از مشترکان به‌صورت همزمان وسایل پرمصرف خود را روشن کنند، بار شبکه به شکل ناگهانی افزایش می‌یابد و این افزایش بار می‌تواند فشار زیادی به تجهیزات وارد کند و حتی موجب قطع مجدد برق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تأکید کرد: شهروندان می‌توانند با فاصله انداختن در استفاده از وسایل پرمصرف و خودداری از روشن کردن همزمان تجهیزات برقی، به پایداری شبکه کمک کنند و مانع از ایجاد فشار ناگهانی بر تجهیزات شوند.

حسینی همچنین سرقت تجهیزات و استفاده غیرمجاز از شبکه برق را از دیگر عوامل ایجاد خاموشی‌های پیش‌بینی‌نشده عنوان کرد و گفت: انشعاب‌های برق بر اساس ظرفیت تجهیزات و میزان بار قابل تحمل شبکه برنامه‌ریزی و واگذار می‌شوند، اما زمانی که استفاده غیرمجاز از برق صورت گیرد، بار اضافی به شبکه تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از شبکه می‌تواند موجب افزایش فشار بر تجهیزات و کاهش پایداری شبکه شود و در نهایت احتمال بروز خاموشی‌های خارج از برنامه را افزایش دهد؛ بنابراین مقابله با سرقت تجهیزات و انشعاب‌های غیرمجاز نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: استفاده از انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای مهم برای پاسخگویی به رشد تقاضای برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف است.

حسینی افزود: دولت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه برای صنایع بزرگ، حمایت‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است و توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق و تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف داشته باشد.

وی بیان کرد: برق تولیدشده نیروگاه‌های خورشیدی در بورس انرژی عرضه می‌شود و صنایع بزرگ نیز می‌توانند برای تأمین برق مورد نیاز خود نسبت به خرید این برق اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد: افزایش تقاضا برای برق در فصل اوج مصرف، ارزش برق عرضه‌شده در بورس انرژی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین مسئله می‌تواند زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کند.

حسینی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید همزمان با مدیریت مصرف دنبال شود، گفت: حل مسئله ناترازی انرژی تنها با یک راهکار امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تولید، توسعه شبکه، اصلاح الگوی مصرف، هوشمندسازی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌صورت همزمان دنبال شود.

وی افزود: در کنار اقدامات صنعت برق، همراهی مردم نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و اصلاح رفتار مصرفی مشترکان می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در پایان بار دیگر از همکاری و همراهی اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در شرایط ناترازی انرژی نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد همراهی عمومی دارند و تعامل میان صنعت برق و رسانه‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.

حسینی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط ناترازی انرژی نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و در این میان همراهی مردم، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف، کاهش فشار بر شبکه و افزایش پایداری برق کمک کند.

 

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