صدای جامعه کار و تولید فارس روی موج رادیو/ کار و کارگر از امروز شنیده میشود
مطالبه چندینساله جامعه کار و تلاش استان فارس برای راهاندازی برنامهای تخصصی با محوریت مسائل کارگران، کارفرمایان و تولیدکنندگان سرانجام به نتیجه رسید و نخستین قسمت برنامه رادیویی «کار و کارگر» از رادیو فارس، امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا، راهاندازی برنامهای با موضوع کار و کارگر از مطالبات قدیمی جامعه کار و تلاش استان از رسانه ملی بود؛ مطالبهای که طی سالهای گذشته بارها از سوی کارگران، تشکلهای کارگری و فعالان حوزه کار و تولید مطرح شده بود.
این مطالبه بهویژه در هفته کار و کارگر در اردیبهشتماه هر سال پررنگتر میشد و نمایندگان جامعه کارگری و کار و تولید استان بر ضرورت ایجاد تریبونی در صدا و سیمای مرکز فارس برای انعکاس مسائل، دغدغهها، مطالبات، دستاوردها و ظرفیتهای این بخش تأکید میکردند.
اردیبهشتماه امسال و همزمان با هفته کار و کارگر، این مطالبه بار دیگر در دیدار جامعه کار و تلاش استان فارس با امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، مطرح شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس در این دیدار با توجه به این مطالبه، برای راهاندازی برنامهای با محوریت جامعه کار و تولید قول مساعد داد؛ وعدهای که در مسیر اجرا قرار گرفت و پس از انجام مراحل پیشتولید، نخستین قسمت برنامه «کار و کارگر» امروز از رادیو فارس پخش خواهد شد.
راهاندازی این برنامه میتواند گامی برای نزدیکتر شدن رسانه ملی به جامعه بزرگ کار و تولید فارس و ایجاد فضایی برای طرح مستقیم دیدگاهها، مسائل و ظرفیتهای این حوزه باشد؛ حوزهای که بخش مهمی از اقتصاد و چرخه تولید استان را به خود اختصاص داده است.
برنامه رادیویی «کار و کارگر» با تمرکز بر موضوعات مرتبط با جامعه کارگری، کارفرمایی و تولیدی استان، زمینهای برای انعکاس صدای فعالان این عرصه، بیان دغدغهها و مطالبات و معرفی ظرفیتها و دستاوردهای حوزه کار و تولید فارس فراهم خواهد کرد.
این برنامه هر هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فارس پخش میشود.
قرار است «کار و کارگر» علاوه بر پرداختن به مسائل روز جامعه کار و تولید، محلی برای گفتوگو با مسئولان، کارگران، کارفرمایان، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و فعالان اقتصادی باشد و زمینه ارتباط بیشتر میان این جامعه، افکار عمومی و مسئولان را فراهم کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز با قدردانی از مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، معاون رادیو صدا و سیمای مرکز استان، تهیهکننده و عوامل اجرایی برنامه «کار و کارگر» برای راهاندازی این برنامه، ایجاد چنین تریبونی را فرصتی ارزشمند برای انعکاس صدای جامعه کار و تولید استان دانست.
سعید بیاری با اشاره به اینکه راهاندازی برنامهای با موضوع کار و کارگر از مطالبات قدیمی جامعه کار و تلاش فارس بوده است، گفت: ایجاد این برنامه میتواند زمینهای برای طرح مسائل و دغدغههای جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین معرفی ظرفیتها و اقدامات انجامشده در حوزه کار و تولید استان فراهم کند.
بیاری با قدردانی از امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، افزود: این وعده که سالها از سوی جامعه کار و تلاش استان مطرح میشد، سرانجام با نگاه مثبت و همراهی مدیرکل صدا و سیمای فارس عملیاتی شد و امیدواریم برنامه «کار و کارگر» بتواند به تریبونی مؤثر برای بیان دیدگاهها و مطالبات جامعه کار و تولید تبدیل شود.
وی تأکید کرد: انعکاس دستاوردهای کارگران و کارفرمایان، معرفی ظرفیتهای تولیدی، پرداختن به مسائل حوزه اشتغال و روابط کار و فراهم کردن فرصت گفتوگوی مستقیم با تشکلهای کارگری و کارفرمایی از جمله موضوعاتی است که میتواند در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.