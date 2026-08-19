تأکید شیلات قزوین بر ارتقای کیفیت و تأمین پایدار خوراک آبزیان

به گزارش ایلنا از قزوین، مهری محمودی در نشست تخصصی با مدیران کارخانجات تولید خوراک آبزیان استان، وضعیت تولید، کیفیت، توزیع و دسترسی بهره‌برداران به خوراک آبزیان را بررسی و راهکارهای ارتقای این بخش را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه خوراک استاندارد یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در صنعت آبزی‌پروری است، اظهار کرد: استفاده از خوراک باکیفیت علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش ضریب تبدیل غذایی، در بهبود سلامت آبزیان، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات شیلاتی نقش مؤثری دارد.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان خوراک استاندارد و تقویت زنجیره تأمین این نهاده از اولویت‌های مدیریت شیلات استان است و در همین راستا، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود با حضور مدیران و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان قزوین تصریح کرد: ارتقای کیفیت خوراک، بهبود شبکه توزیع، افزایش تعامل میان کارخانجات تولیدی و بهره‌برداران، تأمین پایدار مواد اولیه و تقویت نظارت‌های فنی از مهم‌ترین راهکارهای مطرح‌شده در این نشست بود.

محمودی خاطرنشان کرد: برنامه ارتقای سطح تولید و مصرف آبزیان در استان با مشارکت بخش خصوصی، تولیدکنندگان خوراک و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری و تولید، زمینه توسعه پایدار آبزی‌پروری، ارتقای امنیت غذایی و رونق اقتصادی این بخش در استان فراهم شود.

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