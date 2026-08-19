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تأکید شیلات قزوین بر ارتقای کیفیت و تأمین پایدار خوراک آبزیان

تأکید شیلات قزوین بر ارتقای کیفیت و تأمین پایدار خوراک آبزیان
کد خبر : 1827678
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مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ارتقای کیفیت، تأمین پایدار و بهبود شبکه توزیع خوراک آبزیان به‌عنوان یکی از الزامات توسعه آبزی‌پروری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مهری محمودی در نشست تخصصی با مدیران کارخانجات تولید خوراک آبزیان استان، وضعیت تولید، کیفیت، توزیع و دسترسی بهره‌برداران به خوراک آبزیان را بررسی و راهکارهای ارتقای این بخش را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه خوراک استاندارد یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در صنعت آبزی‌پروری است، اظهار کرد: استفاده از خوراک باکیفیت علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش ضریب تبدیل غذایی، در بهبود سلامت آبزیان، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات شیلاتی نقش مؤثری دارد.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان خوراک استاندارد و تقویت زنجیره تأمین این نهاده از اولویت‌های مدیریت شیلات استان است و در همین راستا، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود با حضور مدیران و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان قزوین تصریح کرد: ارتقای کیفیت خوراک، بهبود شبکه توزیع، افزایش تعامل میان کارخانجات تولیدی و بهره‌برداران، تأمین پایدار مواد اولیه و تقویت نظارت‌های فنی از مهم‌ترین راهکارهای مطرح‌شده در این نشست بود.

محمودی خاطرنشان کرد: برنامه ارتقای سطح تولید و مصرف آبزیان در استان با مشارکت بخش خصوصی، تولیدکنندگان خوراک و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری و تولید، زمینه توسعه پایدار آبزی‌پروری، ارتقای امنیت غذایی و رونق اقتصادی این بخش در استان فراهم شود.

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