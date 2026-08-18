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یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور نیشابور به مشهد

یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور نیشابور به مشهد
کد خبر : 1827620
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان نیشابور گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی نیشابور به مشهد محدوده روستای اسلام‌آباد، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا مرادقلی به تسریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی نیشابور به مشهد محدوده روستای اسلام‌آباد، به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس علوم پزشکی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی به همراه یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است و یک نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان نیشابور اظهار داشت: مصدوم این حادثه که بسیار بدحال بود، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان حکیم این شهرستان منتقل شد.

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