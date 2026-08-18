ادارت چهارمحال و بختیاری چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه تعطیل شد

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول تعطیلی نبوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

همچنین شعبه‌های کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به خاموش کردن کامل سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی ساختمان‌های اداری اقدام کرده و بر رعایت الزامات مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند.