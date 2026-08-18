ادارت چهارمحال و بختیاری چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه تعطیل شد
بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان چهارمحال و بختیاری و با هدف مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه انرژی در شرایط اوج مصرف، تمام ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل اعلام شدند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابطعمومی استانداری چهارمحال وبختیاری، در این اطلاعیه آمده است، این تصمیم لازمالاجرا بوده و با هدف کمک به پایداری شبکه انرژی و مدیریت مصرف اتخاذ شده است.
بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی مشمول تعطیلی نبوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
همچنین شعبههای کشیک بانکها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه میکنند.
مدیران دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به خاموش کردن کامل سیستمهای سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی ساختمانهای اداری اقدام کرده و بر رعایت الزامات مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند.