معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان هرمزگان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مراکز آموزشی و دانشگاههای این استان روز چهارشنبه 28 مرداد ماه به منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: با استناد به مصوبه کارگروه انرژی استان و موافقت استاندار هرمزگان، فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان هرمزگان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل اعلام میشود.
وی ادامه داد: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاههای ضروری و دستگاههای مشمول ماده 12 امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفتگردان از این تصمیم مستثنی بوده و مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: شورای هماهنگی بانکهای استان موظف است به منظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانکهای عامل را برای روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعیین کرده و اطلاعرسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.
پاکروان به وضعیت جبران ساعت کاری کسر شده در پی تعطیلی فوق اشاره داشته و تصریح کرد: ساعت کاری کسر شده کارکنان دستگاههای اجرایی به دلیل تعطیلی مذکور، با استفاده از ظرفیت دورکاری جبران خواهد شد. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اتخاذ شده است.