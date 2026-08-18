یک کشته و یک مصدوم دستاورد سقوط به چاه در روستای احمدآباد شهرستان اراک

به گزارش ایلنا، محسن فضلی افزود: گزارشی مبنی بر سقوط 2 نفر به داخل یک چاه 40 متری در روستای احمدآباد شهرستان اراک، به سامانه 125 آتش‌نشانی اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 120 به محل حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و ارزیابی شرایط، با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات در چاه، عملیات امداد و دسترسی به افراد گرفتار را آغاز کردند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر مصدوم شد. فرد مصدوم توسط نیروهای عملیاتی از داخل چاه خارج شده و به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

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