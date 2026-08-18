تعریف پروژههای سرمایهگذاری 271 هزار و 720 میلیارد ریالی در شهر اراک
رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر اراک به حجم سرمایهگذاریهای تعریف شده در دوره فعالیت شورای ششم اشاره کرده و در این خصوص گفت: در 4 سال ابتدایی دوره ششم شورا 121 هزار و 720 میلیارد ریال پروژه سرمایهگذاری و در سال پنجم فعالیت این دوره از شورا 150 هزار میلیارد ریال پروژه سرمایهگذاری تعریف شده است.
به گزارش ایلنا، حامد آجرلو به چشماندازی سرمایهگذاری در دوره ششم شورا اشاره داشته و در این رابطه افزود: در شورای شهر ششم، سرمایهگذاری به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه شهری مورد توجه قرار گرفت. رویکردی که هدف آن تنها اجرای چند پروژه عمرانی نبود، بلکه ایجاد سازوکاری برای کاهش تصدیگری شهرداری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و همچنین فراهم کردن منابع پایدار در راستای تداوم پروژههای شهری بود.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای شهرداری، در دوره ششم مجموعاً 271 هزار و 720 میلیارد ریال پروژه سرمایهگذاری در شهر اراک تعریف شده است. رقمی که میتوان آن را یکی از دستاوردهای مهم این دوره در حوزه جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی دانست. حضور سرمایهگذار در پروژههای شهری، علاوه بر تأمین بخشی از منابع مالی، میتواند به تضمین دوام پروژهها، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری اقتصادی شهر کمک کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر اراک اظهار داشت: در این چارچوب، کاهش تصدیگری مستقیم مدیریت شهری و واگذاری بخشی از فعالیتها به سرمایهگذاران، زمینه را برای ورود تخصص، منابع مالی و ظرفیتهای اجرایی بخش خصوصی فراهم میکند. این رویکرد، علاوه بر اجرای پروژهها، میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی، رونق اقتصادی و همچنین تولید سرمایه برای ادامه مسیر توسعه شهری منجر شود.
آجرلو تصریح کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری شهرداری و ایجاد منابع پایدار از محورهای اصلی این رویکرد بوده است. یکی از اقدامات مهم شورای ششم، پیگیری ساماندهی سهم و قدرالسهمهایی بود که شهرداری در سنوات گذشته در مشارکت با شهروندان و سرمایهگذاران ایجاد کرده بود. تاکنون حدود 15 هزار میلیارد ریال از این سهمها احصا شده و درباره نحوه بهرهگیری از آنها در مسیر توسعه شهری تصمیمگیری میشود.
وی بیان داشت: در میان فرصتهای سرمایهگذاری در شهر اراک، دره گردو از ظرفیتهای مهم و آیندهدار شهر به شمار میرود که میتواند برای سرمایهگذاران بومی و غیربومی جذابیت قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر شهر صنعتی و پروژههایی همانند مجتمع اراکمال و مجتمعهای بینراهی، از دیگر ظرفیتهایی هستند که میتوانند نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی و همچنین افزایش جذابیت سرمایهگذاریها در شهر اراک ایفا کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر اراک به موضوع واگذاری شهرک خودرو به افراد ذینفع و همچنین ساماندهی مشاغل این حوزه اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: واگذاری شهرک خودرو به ذینفعان و ساماندهی مشاغل مرتبط با آن از دیگر موضوعات مهم این حوزه است. سرمایهگذاری در این بخش میتواند به ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و تقویت زنجیره خدمات مرتبط با خودرو کمک کند.