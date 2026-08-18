معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان:
ذخیره سد زاینده رود نسبت به میانگین بلند مدت ۵۶ درصد کمتر است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان اعلام کرد: اکنون بالغ بر ۳۵۴ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده رود ذخیره شده که نسبت به میانگین بلند مدت ۵۶ درصد کمتر است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، خلیل دادخواه افزود: از دهم خرداد، چهار مرحله جاری سازی آب در نواحی خشک زاینده رود در بازهای ۹۰ روزه و با هدف توزیع آب کشاورزی انجام شد.
وی که در شصت و نهمین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان سخن میگفت، اضافه کرد: بر اساس جدول مصارف و منابع آب لازم است در پایان شهریور سال جاری ۲۳۶ میلیون مترمکعب در سد زاینده رود ذخیره آب باقی بماند که با توجه به این موارد برای توزیع آب کشاورزی تا سقف حداکثر ۵۸ میلیون متر مکعب آب در دسترس وجود دارد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به ورود ۱۱ متر مکعب آب بر ثانیه به سد زاینده رود گفت: خروجی آب از این سد در حال حاضر ۸۴ متر مکعب بر ثانیه است.
دادخواه با اشاره به احجام رها سازی شده در مجموعه ورودی شبکه های آبیاری بیان کرد: تا کنون از سد چم آسمان ۳۸۵ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده که ۳۷۷ میلیون متر مکعب آن به طور خالص سهم کشاورزی بوده است.