مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی خبر داد:
آغاز عملیات بازنگری طرح هادی منطقه احتشامیه اراک با هدف جبران کمبود سرانههای عمومی
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به اجرای عملیات بازنگری طرح هادی در منطقه احتشامیه اشاره کرده و گفت: عملیات بازنگری طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه) شهرستان اراک با هدف جبران کمبود سرانههای آموزشی، فرهنگی و فضای سبز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، علی عسگری افزود: طرحهای اولیه هادی در منطقه احتشامیه (گاوخانه) به دلیل رشد جمعیت و رعایت نشدن سرانههای عمومی با چالشهای جدی مواجه شد که این اتفاق منجر به تصرف اراضی و تغییر کاربریهای عمومی توسط سوداگران شده است.
وی ادامه داد: اجرای نسخه بازنگری شده طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه) با همکاری فرمانداری، بخشداری و دهیاری منطق پیگیری میشود تا ضمن پایان دادن به وضعیت موجود، زیرساختهای رفاهی شهروندان نیز با اولویت کاربریهای غیرمسکونی تأمین شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: در کنار بازنگری طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه)، نظارتهای شدید ساختوساز در این منطقه با هماهنگی مراجع ذیصلاح آغاز شده است تا از هرگونه تخلف ساختمانی و تعدی به اراضی عمومی نیز جلوگیری شود.
عسگری تصریح کرد: بازنگریهای مکرر در طرحهای گذشته نه تنها گرهای از مشکلات باز نکرده، بلکه نوعی پاک کردن صورتمسئله بوده است. از این رو در رویکرد فعلی تلاش میشود با ابزارهای کنترلی و نظارتهای میدانی، ساختار کالبدی این منطقه تثبیت شود.
وی بیان داشت: همافزایی دستگاههای اجرایی برای اجرای نسخه بازنگری طرح هادی نویدبخش ایجاد محیطی استاندارد برای ساکنان منطقه احتشامیه (گاوخانه) است. این موضوع پس از نهایی شدن مطالعات و تحقیقات، در مراجع قانونی ذیربط به تصویب خواهد رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تأکید کرد: در فرایند جدید بازنگری طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه)، 7 هکتار از اراضی این منطقه برای تأمین کاربریهای آموزشی، فرهنگی و فضای سبز در نظر گرفته شده که مطالعات فنی آن توسط مشاور در حال انجام است.
عسگری به رویکرد جدید کمیسیون ماده 99 در برخورد با تخلفات ساختمانی اشاره کرده و ابراز داشت: در دوره جدید، رویکرد کمیسیون از جریمهمحوری به سمت آراء قاطع مبنی بر تخریب ساختوسازهای غیرمجاز تغییر کرده تا بازدارندگی لازم در برابر سوداگران ایجاد شود.
وی اضافه کرد: با تشکیل جلسات هماهنگی میان فرمانداری، بخشداری و بنیاد مسکن، تمامی اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان و نیز حفظ سرانههای عمومی در منطقه احتشامیه (گاوخانه) در دستور کار قرار گرفته است تا رفاه ساکنان این منطقه بیش از پیش تأمین گردد.