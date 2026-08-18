به گزارش ایلنا، علی عسگری افزود: طرح‌های اولیه هادی در منطقه احتشامیه (گاوخانه) به دلیل رشد جمعیت و رعایت نشدن سرانه‌های عمومی با چالش‌های جدی مواجه شد که این اتفاق منجر به تصرف اراضی و تغییر کاربری‌های عمومی توسط سوداگران شده است.

وی ادامه داد: اجرای نسخه بازنگری شده طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه) با همکاری فرمانداری، بخشداری و دهیاری منطق پیگیری می‌شود تا ضمن پایان دادن به وضعیت موجود، زیرساخت‌های رفاهی شهروندان نیز با اولویت کاربری‌های غیرمسکونی تأمین شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: در کنار بازنگری طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه)، نظارت‌های شدید ساخت‌وساز در این منطقه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح آغاز شده است تا از هرگونه تخلف ساختمانی و تعدی به اراضی عمومی نیز جلوگیری شود.

عسگری تصریح کرد: بازنگری‌های مکرر در طرح‌های گذشته نه تنها گره‌ای از مشکلات باز نکرده، بلکه نوعی پاک کردن صورت‌مسئله بوده است. از این رو در رویکرد فعلی تلاش می‌شود با ابزارهای کنترلی و نظارت‌های میدانی، ساختار کالبدی این منطقه تثبیت شود.

وی بیان داشت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای نسخه بازنگری طرح هادی نویدبخش ایجاد محیطی استاندارد برای ساکنان منطقه احتشامیه (گاوخانه) است. این موضوع پس از نهایی شدن مطالعات و تحقیقات، در مراجع قانونی ذیربط به تصویب خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تأکید کرد: در فرایند جدید بازنگری طرح هادی منطقه احتشامیه (گاوخانه)، 7 هکتار از اراضی این منطقه برای تأمین کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و فضای سبز در نظر گرفته شده که مطالعات فنی آن توسط مشاور در حال انجام است.

عسگری به رویکرد جدید کمیسیون ماده 99 در برخورد با تخلفات ساختمانی اشاره کرده و ابراز داشت: در دوره جدید، رویکرد کمیسیون از جریمه‌محوری به سمت آراء قاطع مبنی بر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز تغییر کرده تا بازدارندگی لازم در برابر سوداگران ایجاد شود.

وی اضافه کرد: با تشکیل جلسات هماهنگی میان فرمانداری، بخشداری و بنیاد مسکن، تمامی اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان و نیز حفظ سرانه‌های عمومی در منطقه احتشامیه (گاوخانه) در دستور کار قرار گرفته است تا رفاه ساکنان این منطقه بیش از پیش تأمین گردد.

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