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رشد ۱۹ درصدی وصول درآمدهای عمومی فارس در چهار ماهه امسال

رشد ۱۹ درصدی وصول درآمدهای عمومی فارس در چهار ماهه امسال
کد خبر : 1827496
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: عملکرد وصول درآمدهای عمومی استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایلنا، سعید تقی‌زاده در پنجمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با اشاره به رشد وصول درآمدهای عمومی فارس در چهار ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در تیرماه ۶۵ درصد درآمدهای عمومی استان محقق شده و نرخ رشد وصول درآمدهای عمومی در چهار ماهه امسال نسبت به سه ماهه، دو برابر شده است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد درآمدهای عمومی استان افزود: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۸ میلیارد تومان درآمد از منابع مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شده که معادل ۵۶ درصد تحقق درآمدها و نشان‌دهنده رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: میزان وصول درآمدهای مالیاتی نیز به ۹ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان رسیده که با تحقق ۵۵ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

تقی‌زاده با تقسیم‌بندی درآمدهای عمومی استان به دو بخش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، سهم این دو بخش از کل درآمدها را به ترتیب ۹۶ و چهار درصد اعلام کرد و گفت: در بخش سایر درآمدهای استان، طی چهار ماهه نخست سال شاهد تحقق ۸۴ درصدی بوده‌ایم و ۴۱۰ میلیارد تومان وصول شده که دلیل اصلی آن، عملکرد قابل قبول در بخش درآمد حاصل از جرائم و خسارت بوده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مناسب اداره‌کل امور مالیاتی استان فارس در تیرماه نسبت به سایر استان‌های کشور، میزان رشد و تحقق درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال را به ترتیب ۲۰ و ۵۵ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به روند رو به رشد این بخش از درآمدها و همچنین تعیین تکلیف اظهارنامه‌های مالیاتی در شهریورماه، امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد افزایش میزان تحقق درآمدهای مالیاتی باشیم.

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