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کشف قتل و دستگیری قاتل ۱۹ ساله در جهرم

کشف قتل و دستگیری قاتل ۱۹ ساله در جهرم
کد خبر : 1827493
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فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری قاتل ۲۰ ساله‌ای خبر داد که با سلاح سرد، نوجوان ۱۹ ساله‌ای را در یکی از روستاهای این شهرستان به قتل رسانده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد بین ۲ نفر که به قتل نوجوانی ۱۹ ساله در یکی از روستاهای جهرم منجر شد، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند قاتل ۲۰ ساله را که از طریق کوه‌های اطراف اقدام به فرار کرده بود، در شهرستان فیروزآباد از توابع استان فارس دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه قاتل ۲۰ ساله در بازجویی اولیه، علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

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