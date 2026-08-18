کیفرخواست برای ۱۴ پرونده ترویج بی بند و باری در آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان که در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد با تبیین پشت پرده اهداف دشمنان در موضوع بی حجابی و ترویج بی بند و باری در جامعه گفت: روز گذشته ۱۴ کیفرخواست برای ۱۴ پرونده مهم کیفری با موضوع ترویج فحشا و فساد صادر شد که بر اجرای احکام آنها تاکید شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان از ظرفیت جوانان برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه استفاده می کنند، افزود: بی شک نهادهای فرهنگی و تریبون‌های تبیینی باید وظیفه خود را بیش از پیش در این زمینه انجام دهند.

عتباتی با اشاره به اینکه موضوعات فرهنگی تحت تاثیر مستقیم موضوعات اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان کرد: در یک هفته گذشته یک پرونده در حوزه قاچاق سازمان یافته ارز بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو رسیدگی شد که در رسانه‌ها بازتاب گسترده ای یافت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند وضعیت فرهنگی و حجاب را بهبود ببخشد حل مسائل اقتصادی و اشتغال است که در استان اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان اینکه پدیده‌های اجتماعی زنجیروار به یکدیگر پیوسته اند و به گونه ای همه افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهند، افزود: باید در کنار برخوردهای ایجابی، برخوردهای سلبی و قانونی را نیز با افرادی که با همکاری جریان‌های خارج از کشور هدفمند پیش می‌روند در دستور کار قرار گیرد.

عتباتی اضافه کرد: در حوزه کافی شاپ‌های متخلف دادگستری ورود جدی داشته و برخوردهای قانونی لازم را انجام داده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اختصاص یک معاون دادستان مرکز استان برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: یکی از معاونت های دادستانی مرکز استان مامور شده تا با عوامل سازمان یافته ترویج بی بند و بازی مقابله کند تا بتوانیم در جهت حاکم شدن اخلاق اسلامی و انسانی در جامعه گام برداریم.

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