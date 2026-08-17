به گزارش ایلنا، رئیس اداره محیط زیست سروآباد روز دوشنبه اظهار کرد: این حریق در چندین نقطه از منطقه حفاظت شده شعله ور شد و خسارات قابل توجهی به پوشش گیاهی و عرصه های طبیعی وارد کرد.

عطااله صادقی افزود: پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش مستمر و حضور میدانی محیط بانان، همکاران منابع طبیعی و تعدادی از اهالی و همیاران محیط زیست منطقه سلین و روستاهای اطراف، سرانجام این آتش سوزی، صبح امروز تا حد زیادی مهار و تحت کنترل درآمد.

وی بیان کرد: با وجود مهار نسبی حریق، این آتش سوزی هنوز به طور صددرصد کنترل نشده و محیط بانان، آتش نشانان، همکاران منابع طبیعی و تعدادی از اهالی همچنان در محل حضور دارند تا از شعله ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

صادقی با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در مهار این حریق، اضافه کرد: حضور و همکاری مردم محلی در کنار نیروهای امدادی و حفاظتی، نقش مهمی در کنترل و مهار این آتش سوزی ایفا کرد.

انتهای پیام/