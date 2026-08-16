مطالبات درمانی کارگران و بازنشستگان فارس در آستانه سفر وزیر کار بررسی شد

به گزارش ایلنا، سعید بیاری یکشنبه ۲۵ مرداد در نشست هم‌اندیشی مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فارس با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی اظهار کرد: این نشست با هدف هماهنگی برای سفر هفته دولت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فارس، برنامه‌ریزی برای این سفر و بررسی مسائل و مطالبات تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و شرکای اجتماعی برگزار شد.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان تأمین اجتماعی افزود: تغییرات مدیریتی حق طبیعی مدیران برای چینش تیم و بدنه کاری است و نباید آن را به معنای ناتوانی یا عدم توانمندی مدیران تلقی کرد، بلکه این تغییرات می‌تواند با هدف رشد و توسعه مجموعه انجام شود.

بیاری بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی مدیران استانی با مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد اظهارات احساسی زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.

حمایت مدیران و فعالان اقتصادی از سرپرست جدید تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست، رهام کیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس با اشاره به سابقه همکاری خود با غلامحسین محمدی در دوره ریاست وی بر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، او را مدیری توانمند، خلاق، تحول‌گرا و دارای نگاه اقتصادی توصیف کرد.

وی گفت: محمدی در نخستین ماه فعالیت خود در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نشانه‌های تحول را ایجاد کرد و در دوره مسئولیت خود توانست این سازمان را از وضعیت رکود خارج کند.

کیایی افزود: محمدی به خرد جمعی، تبادل نظر و مشارکت اعتقاد دارد و در مواجهه با مسائل، به جای توقف در برابر مشکلات، به دنبال راهکار و تدبیر است.

وی با اشاره به توانمندی محمدی در حوزه‌های اقتصادی و مالی ادامه داد: در دوره مسئولیت وی، بیش از چهار مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در فارس به بهره‌برداری رسید و این ظرفیت می‌تواند در مسیر توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.

علی عوض‌پور دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز انتصاب محمدی را شایسته و امیدبخش دانست و گفت: فعالان اقتصادی استان مطالبه‌گر هستند، اما این مطالبه‌گری همواره در چارچوب مدنی دنبال شده و خواهد شد.

وی با اشاره به فارس بودن سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: حضور محمدی در رأس این سازمان ظرفیت ویژه‌ای برای فارس است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه استان، ارتقای خدمات تأمین اجتماعی و بهبود خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان استفاده کرد.

فاطمه ظفرآباد دبیر کانون کارفرمایی فارس نیز با اعلام حمایت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان از انتصاب محمدی، خواستار برگزاری نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان جامعه کارفرمایی و اقتصادی فارس در جریان سفر هفته دولت شد.

عملکرد مدیران ملاک ارزیابی است

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار فارس نیز انتصاب محمدی را حاصل شایسته‌سالاری و کارآمدی دانست و گفت: بدنه مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فارس امروز پویا و پیگیر است و آثار این رویکرد را می‌توان در عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه مشاهده کرد.

بهرام ذنوبی‌تبار با اشاره به تجربه همراهی محمدی در سفر به ژنو افزود: محمدی مدیری نخبه و برخوردار از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی است و جامعه کارگری فارس از انتصاب وی حمایت می‌کند و برای هم‌افزایی و رفع مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.

علی راستگو دبیر تشکیلات خانه کارگر فارس و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان نیز با تأکید بر اهمیت عملکرد مدیران برای جامعه کارگری و بازنشستگان گفت: تغییر مدیران در حیطه اختیارات مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و آنچه برای جامعه کارگری اهمیت دارد، نتیجه عملکرد و میزان اثرگذاری مدیران در زندگی مردم است.

وی با حمایت از انتصاب محمدی اظهار کرد: او مدیری خلاق و توانمند است و می‌تواند بدون آسیب به هیچ گروهی، مسیر تحول در سازمان تأمین اجتماعی را دنبال کند.

تکمیل بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی؛ مطالبه اصلی جامعه کارگری

راستگو با اشاره به سفر آتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فارس، خواستار پیگیری جدی مطالبات درمانی کارگران و بازنشستگان شد و تکمیل بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تأمین اجتماعی و توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی شیراز را از مطالبات مهم این جامعه عنوان کرد.

وی تأکید کرد: مسائل حوزه درمان باید در جریان سفر وزیر به فارس مورد توجه قرار گیرد تا نیازهای جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی استان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت مدیریتی محمدی

ایرج نادری مدیرکل تأمین اجتماعی فارس نیز با بیان اینکه جامعه کارگری استان همواره منافع جمعی را دنبال کرده است، گفت: بسیاری از مدیران و فعالان حوزه کار با محمدی از نزدیک همکاری داشته‌اند و توانمندی‌های او را قبول دارند.

وی با اشاره به سوابق علمی و مدیریتی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی افزود: محمدی از ظرفیت‌های علمی و اجرایی بالایی برخوردار است و مدرک دکترای مدیریت با گرایش سیاستگذاری از دانشگاه تهران در کنار تجربه مدیریتی، می‌تواند زمینه‌ساز عملکرد موفق وی در سازمان تأمین اجتماعی باشد.

نادری گفت: محمدی فرزند فارس است و باید از این ظرفیت برای توسعه استان بهره گرفت؛ بنابراین همراهی و حمایت از مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی، در کنار قدردانی از خدمات مدیران پیشین، برای پیشبرد اهداف این سازمان ضروری است.

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