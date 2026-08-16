مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛
اجرای نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلوواتی در ساختمانهای راه و شهرسازی فارس
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از اجرای نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۸۰ کیلووات در ساختمانهای این ادارهکل خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی از رویکردهای مهم این مجموعه برای بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش تابآوری دستگاههای اجرایی است.
عبداللهی اظهار کرد: این نیروگاه در دو ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی فارس اجرا شده که شامل ۳۰ کیلووات در ساختمان ستارخان و ۵۰ کیلووات در ساختمان مدرس است.
وی افزود: در این نیروگاه از پنلهای خورشیدی بایفیشیال (دوطرفه) استفاده شده و برق تولیدی به شبکه تحویل داده میشود.
عبداللهی ادامه داد: پنلها روی سازههای نگهدارنده و با فاصله مناسب از سطح بام نصب شدهاند که این روش، ضمن بهبود گردش هوا و کاهش دمای پنلها، موجب افزایش راندمان عملکرد آنها شده و امکان استفاده از نور بازتابی از سطح زیرین را نیز فراهم میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: این نیروگاه در شرایط مناسب تابش خورشید قادر به تولید حدود ۸۰ کیلووات توان لحظهای است و با تولید برق در محل مصرف، بخشی از نیاز انرژی ساختمانهای ادارهکل را تأمین میکند.
وی با اشاره به مزایای اقتصادی و پدافندی این طرح اظهار کرد: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش بخشی از هزینههای برق مصرفی، از منظر پدافند غیرعامل نیز اقدامی مؤثر برای افزایش تابآوری، کاهش وابستگی به شبکه متمرکز برق و استمرار خدمات سازمانی در شرایط بحرانی به شمار میرود.
عبداللهی از برنامهریزی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در سایر ساختمانهای راه و شهرسازی فارس خبر داد و افزود: با همکاری و پیگیری اداره پدافند غیرعامل این ادارهکل، توسعه پنلهای خورشیدی در ساختمانهای ادارهکل و هفت ساختمان ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای تابعه استان در دستور کار قرار گرفته و فرآیند مناقصه اجرای این طرحها در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تأمین ۲۰ درصد انرژی مصرفی دستگاهها از منابع تجدیدپذیر انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تنها به کاهش مصرف برق در تابستان و ساعات اوج مصرف محدود نیست، بلکه در فصل زمستان نیز با کاهش نیاز به تولید برق از نیروگاههای حرارتی، میتواند به کاهش مصرف سوختهای فسیلی، صرفهجویی در منابع انرژی و افزایش امنیت انرژی کشور کمک کند.