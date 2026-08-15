به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، گرانی دارو و افزایش هزینه‌های درمان از جمله مهم‌ترین گلایه‌های مردم البرز است و محدودیت امکانات پزشکی و بیمارستانی نیز از جمله دغدغه شهروندان طالقان، موضوعی که در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز مورد پرسش قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در پاسخ به سووال خبرنگار ایلنا درباره وضعیت خدمات درمانی طالقان و مطالبات مردم این شهرستان، با پذیرش وجود مشکلات در حوزه درمان گفت: من قبول دارم که در حوزه درمان مشکل داریم.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در طالقان اظهار کرد: برای ساخت بیمارستان این شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت بنیاد مسکن اقدامات لازم را انجام داده و پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است، اما روند اجرای پروژه با موانع اداری و اعتباری از جمله موضوع ماده ۲۳ مواجه شده است.

صیادی ادامه داد: برای پیشبرد این پروژه حتی یک پروژه دیگر از سوی وزارت بهداشت حذف شد تا امکان قرار گرفتن بیمارستان طالقان در برنامه فراهم شود و دانشگاه همچنان پیگیر این موضوع است.

«بیمارستان طالقان» مطالبه‌ای که همچنان روی زمین مانده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه خود اهل طالقان است به ایلنا گفت: نسبت به وضعیت این شهرستان حساسیت بیشتری دارم و موضوع بیمارستان طالقان را پیگیری می‌کنیم.

وی درباره کمبود خدمات تخصصی در این شهرستان نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات استان، کمبود نیروی متخصص است و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز در تأمین برخی نیروهای تخصصی با محدودیت مواجه هستیم.

پذیرش کمبودها در حوزه درمان و تلاش برای تأمین پزشک متخصص

صیادی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در بیمارستان‌های استان گفت: ضریب اشغال تخت در البرز در شرایط مناسبی قرار دارد، اما یکی از مشکلات اصلی، کمبود پزشک متخصص است.

وی افزود: برای جذب و ماندگاری پزشکان در شهرستان‌ها، اقداماتی از جمله افزایش انگیزه‌های مالی و پرداخت کارانه انجام شده و این روند در شهرستان‌هایی مانند فردیس و سایر مناطق ادامه خواهد داشت.

گرانی هزینه بخش دولتی قابل قبول است/نظارت بر بخش خصوصی تقویت شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره هزینه‌های درمان و گلایه مردم از افزایش هزینه‌ها نیز گفت: هزینه درمان در بخش دولتی قابل قبول است، هرچند ممکن است در برخی موارد افزایش‌هایی اتفاق افتاده باشد؛ اما در بخش خصوصی ممکن است مشکلات و هزینه‌های بالاتری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در دوره جنگ و پس از آن افزود: دانشگاه بر روند تأمین و توزیع دارو نظارت داشته و تلاش کرده است داروهای موجود به شکل عادلانه و از مسیر قانونی در اختیار مردم قرار گیرد.

صیادی تأکید کرد: کمبود دارو در برخی دوره‌ها وجود داشته است، اما تلاش کرده‌ایم همان منابع موجود نیز به شکل عادلانه توزیع شود.

زیرمیزی خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی البرز است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دریافت زیرمیزی از بیماران گفت: دریافت زیرمیزی از خطوط قرمز دانشگاه است و در صورت ارائه گزارش مستند، موضوع پیگیری خواهد شد.

صیادی افزود: در مواردی که تخلف پزشکان احراز شده، پرونده به مراجع قضایی و تعزیرات ارسال شده است.

وی تأکید کرد: تعداد پزشکانی که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند بسیار محدود است، اما برخورد نکردن با آنها می‌تواند اعتبار جامعه پزشکی را زیر سؤال ببرد.

بیمارستان شهید سلیمانی فردیس؛ کمبود MRI همچنان پابرجاست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره وضعیت بیمارستان شهید سلیمانی فردیس نیز گفت: این بیمارستان با وجود کاستی‌ها، به یک مرکز فعال درمانی تبدیل شده و ضریب اشغال تخت آن در حال افزایش است.

وی با تأیید نبود دستگاه MRI در این بیمارستان اظهار کرد: تأمین MRI همچنان در حال پیگیری است، اما بیمارستان از نظر نیروی تخصصی تقویت شده و از پزشکان توانمند در آن استفاده شده است.

صیادی افزود: در شرایط جنگ و بحران نیز این بیمارستان توانست بخش قابل توجهی از مجروحان را پذیرش و درمان کند و تلاش ما این بوده که بیماران برای دریافت خدمات ضروری به خارج از استان اعزام نشوند.

کمبود تخت‌های NICU در البرز

وی درباره کمبود تخت‌های مراقبت ویژه نوزادان نیز گفت: این موضوع یکی از نقاط ضعف استان است و دانشگاه نتوانسته است به اندازه نیاز، ظرفیت NICU را افزایش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در بیمارستان کمالی ۱۲ تخت به ظرفیت اضافه شده، اما همچنان نیاز به توسعه این بخش وجود دارد.

مرکز سرطان البرز آماده ارائه خدمات جدید است

صیادی همچنین از راه‌اندازی و تجهیز بخش‌هایی از مرکز سرطان استان خبر داد و گفت: دستگاه گاما در این مرکز نصب شده و امکان ارائه خدمات با تعرفه دولتی و استفاده از پوشش بیمه‌ای فراهم شده است.

وی از خبرنگاران دعوت کرد با حضور در این مرکز، از نزدیک روند ارائه خدمات را بررسی و درباره آن گزارش تهیه کنند.

حقوق نیروهای شرکتی؛ تعدیل نیرو در دستور کار قرار نگرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه نیروی انسانی در برخی بخش‌ها، دانشگاه تلاش کرده است نیروهای شرکتی را تعدیل نکند.

وی افزود: حقوق نیروها پرداخت شده و اگر در برخی موارد تأخیرهایی در پرداخت وجود داشته، تلاش شده است ضمن رعایت عدالت، پرداخت‌ها بر اساس میزان واقعی کار و اضافه‌کاری انجام شود.

آسیب مراکز درمانی البرز در جریان جنگ

صیادی با اشاره به شرایط جنگی اخیر گفت: مراکز درمانی استان در جریان حملات آسیب‌هایی دیدند، اما روند خدمت‌رسانی متوقف نشد.

وی با اشاره به حادثه مرکز دیالیز فردیس اظهار کرد: ساختمان این مرکز به‌طور کامل منهدم شد، اما به دلیل جابه‌جایی بیماران و کاهش شیفت‌ها، در زمان حادثه بیمار و پرسنلی در ساختمان حضور نداشتند.

بیمارستان‌های البرز در زمان بحران پای کار بودند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به عملکرد بیمارستان‌های استان در جریان جنگ و حوادث اخیر گفت: تلاش مجموعه دانشگاه این بود که مجروحان در داخل استان درمان شوند و تا حد امکان از اعزام آنها به تهران جلوگیری شود.

وی بیمارستان‌های مدنی، امام علی، فردیس و شهید سلیمانی را از جمله مراکزی دانست که در شرایط بحرانی نقش مهمی در پذیرش و درمان مجروحان داشتند.

زایمان طبیعی در البرز افزایش یافت

صیادی همچنین از افزایش آمار زایمان طبیعی در استان خبر داد و گفت: این شاخص از حدود ۳۰ درصد به ۳۴ درصد رسیده است، هرچند هدف دانشگاه کاهش بیشتر میزان سزارین و ترویج زایمان طبیعی است.

هاری و افزایش سگ‌های بلاصاحب/هشدار دانشگاه علوم پزشکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش سگ‌های بلاصاحب و خطر بیماری هاری اظهار کرد: هاری بیماری بسیار خطرناکی است و در صورت بروز علائم بیماری، عملاً امکان نجات فرد بسیار محدود است.

صیادی با اشاره به افزایش سگ‌های بلاصاحب در برخی مناطق گفت: عقیم‌سازی می‌تواند در کنترل جمعیت این حیوانات مؤثر باشد، اما برای حل این معضل به یک برنامه جدی و مستمر نیاز است.

پزشک خانواده در البرز توسعه می‌یابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده در برخی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح در استان ادامه پیدا خواهد کرد و هدف دانشگاه توسعه آن در سطح استان است.

وی همچنین بر تقویت سطح یک خدمات سلامت، مراکز بهداشت و پایگاه‌های سلامت تأکید کرد و گفت: بخشی از مراکز بهداشتی استان در ساختمان‌های استیجاری فعالیت می‌کنند و تلاش می‌شود این زیرساخت‌ها نیز تقویت شوند.

«شفافیت آماری» حق مردم است

صیادی درباره اعلام آمار مصدومان و فوتی‌ها در شرایط بحرانی نیز گفت: مردم حق دارند از آمار اطلاع داشته باشند و دانشگاه تلاش کرده است آمار مربوط به حوادث و بحران‌ها را به‌صورت روزانه اعلام کند.

وی با اشاره به حضور مستمر خود در دانشگاه در روزهای جنگ و بحران گفت: تلاش کرده است مجموعه مدیریتی دانشگاه در کنار کارکنان حوزه سلامت حضور داشته باشد و روند ارائه خدمات حتی در شرایط سخت متوقف نشود

در پایان این نشست خبری از خبرنگاران حوزه سلامت، تقدیر شد.

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