مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
سمپاشی بیش از 220 هزار رأس دام در استان مرکزی علیه انگلهای خارجی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به سمپاشی دامهای روستایی و عشایری اشاره کرده و گفت: در راستای پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام، بیش از 220 هزار رأس دام در دامداریهای روستایی و عشایری استان علیه انگلهای خارجی سمپاشی شد.
به گزارش ایلنا، محمد فتاحی به سمپاشی جایگاههای نگهداری دام در سطح استان اشاره داشته و در این رابطه افزود: همچنین 173 هزار و 400 مترمربع از جایگاههای نگهداری دام در مناطق روستایی و عشایری استان مرکزی سمپاشی و ضدعفونی شده است.
وی به آموزشهای ارائه شده اشاره کرده و ادامه داد: آموزش گروههای در معرض خطر از جمله دامداران، شاغلان کشتارگاههای دام، قصابان، روستاییان و عشایر، از دیگر اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به فرایند آموزشها اشاره کرده و اظهار داشت: در این آموزشها، راههای شناسایی بیماری، روشهای پیشگیری و ضرورت پرهیز از رفتارهای مخاطرهآمیز به گروههای هدف آموزش داده شد و پمفلتهای آموزشی توزیع شد.
فتاحی تصریح کرد: نصب بنرهای هشداردهنده در کشتارگاههای دام، پیگیری رفع نواقص بهداشتی و ساختاری، ارتقاء سطح بهداشتی کشتارگاهها، برگزاری نشستهای ساماندهی و تجهیز کشتارگاههای دام به پیشسردکن نگهداری لاشهها انجام شده است.
وی بیان داشت: پیشگیری از این بیماری نیازمند رعایت مجموعهای از اصول بهداشتی است. در این راستا نیاز است شهروندان گوشت قرمز مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و معتبر خریداری کنند و از وجود مهر دامپزشکی بر لاشه نیز اطمینان داشته باشند.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تأکید کرد: نگهداری لاشه دام در سردخانه با دمای صفر تا 4 درجه سانتیگراد، دستکم به مدت 24 ساعت پیش از مصرف، یکی از روشهای مهم و مؤثر در زنجیره بهداشتی گوشت و نیز پیشگیری از این بیماری است.
فتاحی ابراز داشت: این فرایند که در کشتارگاههای صنعتی به عنوان یک استاندارد بهداشتی انجام میشود، علاوه بر کمک به افزایش کیفیت و تردی گوشت، با ایجاد تغییرات طبیعی پس از کشتار دام، زمینه کاهش عوامل بیماریزا را نیز فراهم میکند.
وی به نحوه پخت بهداشتی گوشت اشاره داشته و اضافه کرد: گوشت باید به صورت کامل و تا رسیدن دمای مغز آن به حداقل 70 درجه سانتیگراد، پخته شود. همچنین از مصرف گوشت خام یا نیمپز، به ویژه گوشت دام تازه ذبح شده نیز خودداری شود.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: به منظور جلوگیری از انتقال بیماری هنگام خُرد کردن و پاک کردن گوشت خام باید از دستکش استفاده شود. دستها، ابزار کار و سطوح آلوده نیز پس از آن به خوبی با آب و صابون شستوشو و پاکسازی شوند.
فتاحی به ویژگیهای این بیماری اشاره داشته و افزود: تب خونریزیدهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک میان انسان و دام است که از طریق گزش کنه آلوده، تماس با دام آلوده یا خون و بافتهای حیوان آلوده به انسان نیز منتقل میشود.