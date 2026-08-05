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پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در روشن‌کوه فارس وارد مرحله اجرا می‌شود

پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در روشن‌کوه فارس وارد مرحله اجرا می‌شود
کد خبر : 1822807
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مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از آماده‌سازی بستر اجرای پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه شکار ممنوع روشن‌کوه شهرستان سرچهان خبر داد و گفت: این پروژه که مطالعات امکان‌سنجی آن از سال گذشته آغاز شده است، اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار دارد.

به گزارش ایلنا، لیلا تاج‌گردون امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد، در بازدید میدانی از منطقه شکار ممنوع روشن‌کوه شهرستان سرچهان، ضمن بررسی محل پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه احیای گوزن زرد ایرانی، آخرین وضعیت ظرفیت‌های حفاظتی و زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح را ارزیابی کرد. 

وی در این بازدید، منابع آب منطقه، سامانه‌های عرفی، شرایط زیستگاهی و امکانات موجود را مورد بررسی قرار داد و روند آماده‌سازی بستر اجرای پروژه را ارزیابی کرد. مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: در جریان این بازدید، فهرستی از نیازهای حفاظتی، پایشی، آموزشی و تجهیزاتی منطقه برای اجرای موفق این طرح تهیه شد تا برنامه‌ریزی‌های اجرایی بر اساس الزامات فنی و حفاظتی دنبال شود.

تاج‌گردون با اشاره به اهمیت احیای گونه‌های در معرض تهدید، گفت: پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه روشن‌کوه با هدف معرفی دوباره این گونه ارزشمند به طبیعت زاگرس و تقویت جمعیت آن، از سال گذشته با انجام مطالعات امکان‌سنجی آغاز شده و اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: انتخاب منطقه روشن‌کوه بر پایه بررسی‌های کارشناسی، ظرفیت‌های اکولوژیک، شرایط حفاظتی و قابلیت پشتیبانی از این گونه انجام شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس تأکید کرد: اجرای موفق این پروژه مستلزم تأمین زیرساخت‌های حفاظتی، مشارکت جوامع محلی و استمرار پایش‌های تخصصی است.

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