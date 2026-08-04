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ادارات منطقه سیستان به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک فردا چهارشنبه تعطیل شد

ادارات منطقه سیستان به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک فردا چهارشنبه تعطیل شد
کد خبر : 1822413
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های پنج شهرستان منطقه سیستان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد به دلیل هشدار سطح نارنجی هواشناسی، افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک خبر داد.

به گزارش ایلنا مجید محبی شامگاه سه‌شنبه اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تشدید وزش باد، وقوع گرد و خاک و نامساعد بودن شرایط جوی در منطقه سیستان، فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل است. 

وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی هوا و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی بوده و خدمات خود را طبق روال معمول ارائه خواهند کرد.

 

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