مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر خبر داد:
زخمی شدن جنگلبان چالوس با تبر قاچاقچی چوب به هنگام انجام مأموریت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر گفت: در جریان مأموریت گشت و حفاظت از عرصههای جنگلی در منطقه ازارک چالوس، یکی از جنگلبانان یگان حفاظت این ادارهکل هنگام برخورد با یک متخلف و قاچاقچی چوب در حال قطع غیرمجاز درختان، مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، مهرداد خزاییپول افزود: یک جنگلبان یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری حفاظت هنگام انجام مأموریت، با یک قاچاقچی چوب که اقدام به قطع غیرقانونی درختان جنگلی کرده بود، روبهرو میشود. فرد قاچاقچی پس از مشاهده مأمور جنگلبانی، با استفاده از تبر به وی حمله کرد.
وی ادامه داد: این جنگلبان بر اثر ضربات وارد شده از ناحیه صورت دچار آسیبدیدگی شدید و شکستگی استخوان گونه شده و پس از دریافت خدمات اولیه، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد. بنابر اعلام مسئولان، وضعیت این جنگلبان مصدوم تحت مراقبت تیم پزشکی قرار گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر به اقدامات انجام شده اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پس از وقوع حادثه بلافاصله موضوع به مراجع قضایی و اعضای شورای تأمین شهرستان چالوس گزارش شد و با دستور مقام قضایی، دستور بازداشت متهم صادر شده است.
خزاییپول به فرایندهای در دست اقدام مأموران انتظامی و نیروهای یگان حفاظت برای دستگیری متهم اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: مأموران انتظامی با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری عملیات شناسایی و دستگیری متهم متواری را در دستور کار قرار دادهاند.
وی این حمله به جنگلبان یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری را محکوم کرده و در این خصوص بیان داشت: جنگلبانان در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی و سرمایههای ملی فعالیت میکنند و استمرار انجام این مأموریتها مستلزم حمایت مؤثر قانونی و اجرایی از نیروهای یگان حفاظت است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در خط مقدم صیانت از مراتع، جنگلها و انفال، همواره با تهدیدها و مخاطرات بسیار جدی روبهرو هستند و تقویت حمایتهای قانونی و اجرایی از آنان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.