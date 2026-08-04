معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه:
منابع بانکی باید به سمت تولید، سرمایهگذاری و طرحهای پیشران استان هدایت شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش راهبردی شبکه بانکی در تحقق برنامههای توسعهای استان، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیسجمهور، تأمین مالی پروژههای بزرگمقیاس و حمایت هدفمند از بخشهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی شد.
به گزارش ایلنا، حسن رستمزاد در دیدار با میمنتآبادی، مدیر امور شعب بانک ملت استان کرمانشاه و جمعی از معاونان این بانک، با اشاره به نقش تعیینکننده نظام بانکی در رونق تولید و سرمایهگذاری، اظهار کرد: تحقق اهداف اقتصادی استان و دستیابی به رشد پایدار، نیازمند همکاری حداکثری دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در تأمین مالی طرحهای اولویتدار و حمایت از سرمایهگذاری است.
وی با تأکید بر ضرورت ایفای کامل تعهدات بانکها در چارچوب مصوبات سفر رئیسجمهور به استان، افزود: تسریع در فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات، نقش مؤثری در تکمیل طرحهای نیمهتمام، افزایش تولید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت و بانکها باید با نگاه توسعهمحور، نقش خود را در تحقق برنامههای اقتصادی استان ایفا کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، بر استفاده از ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی پروژههای بزرگمقیاس استان از طریق انتشار و فروش اوراق خاص تأکید کرد و گفت: منابع مالی مصوبات سفر رئیسجمهور باید بهصورت هدفمند در خدمت اجرای پروژههای اولویتدار استان، بهویژه در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی قرار گیرد تا شاهد شتاببخشی به روند توسعه اقتصادی کرمانشاه باشیم.
رستمزاد همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، تصریح کرد: بانکها لازم است با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، حمایت مؤثری از واحدهای تولیدی، مشاغل خانگی و طرحهای تولید محلهمحور به عمل آورند؛ چرا که تقویت این بخشها نقش مهمی در افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق و تسریع در تعیین تکلیف طرحهای معرفیشده به بانک ملت تأکید کرد و افزود: در نخستین فرصت، جلسه کمیته فنی با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط برای بررسی طرحهای صنعتی معرفیشده به بانک ملت و تسریع در پرداخت تسهیلات تعهدی این بانک برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای نیمهتمام و تقویت سرمایهگذاری را از مهمترین اولویتهای مدیریت اقتصادی استان برشمرد و بر استمرار تعامل سازنده شبکه بانکی با مدیریت اقتصادی استان تأکید کرد.
در این دیدار، میمنتآبادی، مدیر امور شعب بانک ملت استان کرمانشاه، به همراه معاونان این بانک گزارشی از آخرین وضعیت منابع و مصارف، برنامههای تحولی و اقدامات پیشبینیشده این بانک برای حمایت از توسعه اقتصادی استان ارائه کرد.
وی با اعلام آمادگی بانک ملت برای ایفای تعهدات مرتبط با مصوبات سفر رئیسجمهور، بر تداوم همکاری با مدیریت اقتصادی استان در راستای تأمین مالی طرحهای اولویتدار، حمایت از سرمایهگذاری و تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرد.
در پایان این نشست، آخرین وضعیت همکاریهای مشترک میان مدیریت اقتصادی استان و بانک ملت در حوزه تأمین مالی طرحهای اقتصادی، اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور و برنامههای توسعهای استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.