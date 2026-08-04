تشکیل شبکه وکلای داوطلب به منظور حمایت حقوقی از جامعه هدف بهزیستی قزوین
با پیشنهاد رئیس مرکز وکلای دادگستری استان، تشکیل شبکه وکلای داوطلب در قالب شبکه داوطلبان ادارهکل بهزیستی استان قزوین به تصویب رسید تا از توان تخصصی وکلای داوطلب در ارائه خدمات حقوقی به مددجویان و جامعه هدف بهزیستی استفاده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نشست مشترک مدیرکل بهزیستی استان قزوین، معاونان این ادارهکل و رئیس و اعضای کانون وکلای دادگستری استان با هدف توسعه همکاریهای مشترک و ارتقای خدمات حقوقی به جامعه هدف بهزیستی برگزار شد.
در این نشست زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی استان، ضمن معرفی مأموریتها، برنامهها و خدمات تخصصی سازمان بهزیستی، ظرفیتهای این مجموعه در حوزههای حمایتی، توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری را تشریح کرد.
در ادامه، رئیس کانون وکلای دادگستری استان نیز بر آمادگی این نهاد برای گسترش همکاری با بهزیستی در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای دسترسی جامعه هدف به خدمات حقوقی تأکید کرد.
در پایان، طرفین بر انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک توافق کردند. تشکیل میز خدمت حقوقی برای ارائه مشاوره و خدمات تخصصی به جامعه هدف بهزیستی، برگزاری دورههای آموزشی با محوریت حقوق شهروندی برای کارکنان و مددجویان، ارائه مشاورههای تخصصی در زمینه مسائل حقوقی و بهرهگیری متقابل از ظرفیتهای آموزشی و مشاورهای دو مجموعه، از مهمترین مصوبات این نشست بود.
همچنین با پیشنهاد رئیس مرکز وکلای دادگستری استان، تشکیل شبکه وکلای داوطلب در قالب شبکه داوطلبان ادارهکل بهزیستی استان قزوین به تصویب رسید تا از توان تخصصی وکلای داوطلب در ارائه خدمات حقوقی به مددجویان و جامعه هدف بهزیستی استفاده شود.