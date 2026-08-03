به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در جریان بازدید میدانی از مرز بین‌المللی خسروی و روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، با اشاره به اقدامات گسترده پلیس در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، ترافیکی و گذرنامه‌ای، گفت: از آغاز طرح اربعین تاکنون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان انتظامی استان به صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف استان، محورهای مواصلاتی و مرز خسروی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی با بیان اینکه پلیس از هفته‌ها پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین در آماده‌باش کامل قرار داشته است، اظهار کرد: همکاران ما بیش از یک ماه پیش از اربعین در محل مأموریت‌های خود مستقر شدند و این خدمت‌رسانی تا چند روز پس از پایان مراسم اربعین نیز ادامه خواهد داشت تا بازگشت زائران نیز با امنیت، آرامش و سهولت انجام شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با قدردانی از مردم استان، به‌ویژه مردم شهرستان قصرشیرین، برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، افزود: مردم این منطقه همانند سال‌های گذشته با روحیه مهمان‌نوازی و همکاری مثال‌زدنی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کرده‌اند و این همدلی در کنار تلاش دستگاه‌های اجرایی، شرایط مطلوبی را در مرز خسروی ایجاد کرده است.

حاجیان با اشاره به آمار تردد زائران از مرزهای استان گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند و بیش از یک هزار نفر نیز از مرز سومار عبور کرده‌اند. همچنین حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در پایانه مرزی خسروی ساماندهی شده‌اند و فرآیند ورود، توقف و هدایت خودروها بدون مشکل در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش کرمانشاه در تردد زائران اربعین تصریح کرد: علاوه بر زائرانی که از مرز خسروی عبور می‌کنند، بخش قابل توجهی از زائران مرز مهران نیز از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه تردد دارند؛ به همین دلیل حجم ترافیک در جاده‌های استان بسیار بالاست و تاکنون بیش از ۱۷ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: پلیس در طول ۶۳۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر حضور دارد و تمامی پلیس‌های تخصصی شامل پلیس راه، راهور، انتظامی، یگان امداد، پلیس امنیت، پلیس اطلاعات، پلیس گذرنامه و سایر بخش‌های تخصصی در این مأموریت بزرگ مشارکت دارند تا علاوه بر مدیریت ترافیک، امنیت کامل زائران نیز تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه امنیت زائران در بالاترین سطح قرار دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل امنیتی در استان کرمانشاه و مرز خسروی گزارش نشده است و این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، حضور میدانی پلیس و همکاری بسیار خوب مردم و زائران با نیروهای انتظامی است.

حاجیان با اشاره به اقدامات پلیس برای کاهش حوادث رانندگی اظهار داشت: امسال با ابتکار پلیس، ۱۰ ایستگاه خواب‌زدایی در محورهای منتهی به مرز خسروی راه‌اندازی شده است. این ایستگاه‌ها با هدف جلوگیری از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی ایجاد شده‌اند و رانندگان می‌توانند در این مراکز استراحت کرده و سپس به مسیر خود ادامه دهند.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، تاکنون مجموع تصادفات در محورهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین آمار تصادفات منجر به فوت و تصادفات جرحی نیز روند کاهشی داشته که این موضوع حاصل رعایت مقررات از سوی زائران و اجرای دقیق برنامه‌های کنترلی پلیس است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه خستگی رانندگان همچنان مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات به شمار می‌رود، گفت: از تمامی رانندگان درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند و در طول مسیر نیز در صورت احساس خستگی، حتماً در موکب‌ها یا ایستگاه‌های استراحت توقف کنند. عجله در رانندگی و ادامه مسیر در شرایط خواب‌آلودگی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی همچنین به خدمات پلیس در حوزه راهنمایی زائران اشاره کرد و گفت: برخی از زائران پس از بازگشت، محل پارک خودروی خود را فراموش می‌کنند یا به دلیل ناآشنایی با منطقه در یافتن پارکینگ دچار مشکل می‌شوند. برای رفع این مشکل، علاوه بر نصب بارکدهای راهنما در ورودی پارکینگ‌ها، ۱۲ تیم ویژه راهنمایی نیز در مرز خسروی مستقر شده‌اند و سامانه ۱۱۰ نیز به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی این دسته از زائران است.

حاجیان با اشاره به خدمات پلیس در گیت‌های خروجی مرز خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰۰ هزار نفر تاکنون از گیت‌های مرزی عبور کرده‌اند و فرآیند کنترل مدارک، استعلام اطلاعات و تطبیق هویت آنان در کمتر از چهار ثانیه انجام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده آمادگی کامل زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و هماهنگی مطلوب میان پلیس و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز است.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت در کنار زائران اربعین حضور دارد و تا پایان بازگشت آخرین زائر، ارائه خدمات انتظامی، ترافیکی، امنیتی و گذرنامه‌ای بدون وقفه ادامه خواهد داشت. امیدواریم با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های پلیس، امسال نیز شاهد برگزاری مراسم اربعین در نهایت امنیت، آرامش و بدون حوادث ناگوار باشیم.

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