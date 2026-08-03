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پیکر شهید نیما مرادی در بندرانزلی آرام گرفت

پیکر شهید نیما مرادی در بندرانزلی آرام گرفت
کد خبر : 1822148
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پیکر مطهر جوان غیور بندرانزلی “نیما مرادی”، دریانورد شهید حادثه حمله اوکراین به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، با حضور استاندار گیلان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در زادگاهش آرام گرفت.

به گزارش ایلنا از رشت، آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید نیما مرادی، دریانورد جوان و دریادل شهید حادثه حمله رژیم اوکراین به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دوستان این شهید و اقشار مختلف مردم در شهرستان بندرانزلی برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، پیکر مطهر وی را تا محل گلزار شهدا، تشییع کردند.

استاندار گیلان ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید مرادی، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای راه عزت، امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

شهید نیما مرادی در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهر وی پس از ورود به گیلان، با حضور مسئولان و مردم قدرشناس استان، در زادگاهش بندرانزلی تشییع و بدرقه شد.

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