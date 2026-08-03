ثبت 17 هزار و 922 درخواست صدور مجوز از استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: 7216 مورد از مجموع درخواست‌های ثبت شده از استان مرکزی در درگاه ملی مجوزها مربوط به شهر اراک، 2809 مورد ساوه، 1264 مورد در زرندیه و سایر موارد مربوط به دیگر شهرستان‌های استان است.

وی ادامه داد: 10 هزار و 297 مورد از مجموع درخواست‌های ثبت شده از استان مرکزی در درگاه ملی مجوزها منجر به صدور مجوز شده است. 4013 مورد رد درخواست، یک مورد ابطال، 399 مورد انصراف و 3183 مورد در دست بررسی قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تعداد مجوزهای ثبت‌محور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این بازه زمانی از مجموع مجوزهای صادر شده در استان 5194 مورد مربوط به مجوزهای ثبت‌محور (اعلانی) بوده است.

ملااسماعیلی به تعدا شکایت‌های ثبت شده در حوزه درخواست‌ها اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: از ابتدای تیر ماه سال جاری تاکنون از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای صدور مجوز در استان مرکزی تعداد 20 شکایت ثبت شده است.

وی بیان داشت: از تعداد شکایت‌های ثبت شده مذکور، 3 مورد در انتظار پاسخ استعلام توسط دستگاه، یک مورد در انتظار تأیید مدارک توسط دستگاه، 4 مورد در انتظار تکمیل مدارک، 8 مورد رد درخواست، 3 مورد صدور و یک مورد نیز لغو شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، نسبت صدور مجوزهای صنفی به درخواست این استان 82.2 درصد است. این در حالی است که متوسط کشوری 79.3 در این بخش درصد است.

ملااسماعیلی ابراز داشت: آمار فوق بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور در خصوص وضعیت صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه مجوزها، به دست آمده و نشان دهنده جایگاه مناسب استان مرکزی در این بخش است.

انتهای پیام/