پیشبینی برداشت 50 هزار تن گلابی از باغات قزوین
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات برداشت گلابی از بیش از 2 هزار و 900 هکتار از باغات استان آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، حدود 50 هزار تن محصول تولید و به بازار عرضه شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیلهفروش در این باره گفت: برداشت گلابی از نیمه دوم تیرماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه با برداشت ارقام دیررس ادامه خواهد داشت. باغات گلابی استان در شهرستانهای قزوین، البرز، آبیک، تاکستان و بویینزهرا پراکنش دارد و این محصول نقش مهمی در اقتصاد باغداران استان ایفا میکند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ارقام شاخص گلابی تولیدی استان گفت: ارقام بیروتی، اسپادانا، شاهمیوه و درگزی از مهمترین ارقام کشتشده در باغات استان هستند که به دلیل کیفیت، بازارپسندی و ماندگاری مناسب، از استقبال خوبی در بازار برخوردارند.
پیلهفروش با تأکید بر رعایت اصول فنی در برداشت، بستهبندی و حملونقل محصول خاطرنشان کرد: استفاده از سبدهای استاندارد، جداسازی میوههای آسیبدیده، انتقال سریع محصول به مراکز عرضه و سردخانهها، نقش مهمی در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش اقتصادی گلابی تولیدی دارد.
وی میانگین عملکرد باغات گلابی استان را حدود 15 تن در هکتار اعلام کرد و افزود: توسعه باغات متراکم با استفاده از پایههای رویشی نظیر «پیرودوآرف» طی سالهای اخیر با استقبال باغداران همراه بوده و سال گذشته عملکرد این باغات به رکورد بیش از 50 تن در هکتار رسیده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و برخورداری از باغات متراکم، یکی از قطبهای مهم تولید گلابی کشور محسوب میشود و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بخشی از محصول تولیدی آن به استانهای همجوار ارسال میشود.