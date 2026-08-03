جریمه ۲ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارها در رشت
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۲ میلیارد ریالی برای ثبت نکردن بیش از هزار قوطی انواع رنگ ساختمانی به ارزش ۹ میلیارد ریال، در سامانه جامع انبارها خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی گیلان در بازرسی از انبار یک واحد صنفی در رشت، هزار و ۳۹۰ قوطی انواع رنگ ساختمانی به ارزش بیش از ۹ میلیارد ریال را که در سامانه جامع انبارهای ثبت نشده بود، کشف و این تخلف را به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان در رشت گزارش کردند.
وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف مدیر این واحد صنفی را اثبات و وی را به پرداخت یک چهارم ارزش کالای موجود به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال محکوم کرد.