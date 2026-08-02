تولید بیش از ۱۲ هزار تن گوشت سفید در واحدهای پرورش طیور هرمزگان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار داشت: صنعت طیور استان طی چهارماهه نخست سال جاری با فعالیت ۲۲۶واحد تولیدی، موفق به تولید ۱۲هزار و ۱۰۰ تن گوشت سفید شد که این میزان تولید از طریق ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار قطعه جوجهریزی در این واحدها محقق شده است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد قریشی معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان با اعلام این خبر تأکید کرد: این حجم از تولید در راستای برنامههای راهبردی برای ارتقای امنیت غذایی ، پایداری تولید و تأمین نیاز پروتئینی شهروندان تحقق یافته است.
وی با اشاره به نقش کلیدی نظارتهای تخصصی افزود: پایش مستمر تمامی مراحل پرورش و رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی در این واحدها، زمینهساز دستیابی به این تولید با کیفیت مطلوب بوده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش مرغداران،کشتارگاهها و سایر فعالان زنجیره تولید، تأکید کرد: حمایت از تولید ، افزایش بهره وری و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان از اولویتهای اصلی این سازمان است و با جدیت دنبال میشود.