تولید بیش از ۱۲ هزار تن گوشت سفید در واحدهای پرورش طیور هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد قریشی معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان با اعلام این خبر تأکید کرد: این حجم از تولید در راستای برنامه‌های راهبردی برای ارتقای امنیت غذایی ، پایداری تولید و تأمین نیاز پروتئینی شهروندان تحقق یافته است.

وی با اشاره به نقش کلیدی نظارت‌های تخصصی افزود: پایش مستمر تمامی مراحل پرورش و رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی در این واحدها، زمینه‌ساز دستیابی به این تولید با کیفیت مطلوب بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش مرغداران،کشتارگاه‌ها و سایر فعالان زنجیره تولید، تأکید کرد: حمایت از تولید ، افزایش بهره وری و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان از اولویت‌های اصلی این سازمان است و با جدیت دنبال می‌شود.

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