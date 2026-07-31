حضور دو نماینده قزوین در کارگاه تخصصی مدیران فنی دوومیدانی کشور

به گزارش ایلنا در قزوین، مرتضی گلشاهی‌فر و لیلا شاه‌حسینی از داوران فعال دوومیدانی استان قزوین در کارگاه تخصصی تربیت مدیران فنی و عوامل اجرایی برگزاری مسابقات دوومیدانی کشور حضور یافتند.

این دوره آموزشی با حضور مسئولان فنی و داوران هیأت‌های دوومیدانی استان‌های کشور و با هدف ارتقای دانش تخصصی، آشنایی با استانداردهای روز و شیوه‌های نوین مدیریت و برگزاری مسابقات به میزبانی استان گلستان برگزار شد.

شهرام شهبازی، مسئول کمیته داوران و برگزاری مسابقات فدراسیون دوومیدانی و عضو کمیته داوران کنفدراسیون آسیا، تدریس این کارگاه تخصصی را بر عهده داشت.

حضور نمایندگان استان قزوین در این دوره آموزشی، گامی مؤثر در مسیر ارتقای توانمندی‌های تخصصی، به‌روزرسانی دانش فنی و تقویت ظرفیت‌های اجرایی دوومیدانی استان به شمار می‌رود.