خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعرض به محوطه‌های باستانی کامفیروز باید متوقف شود

تعرض به محوطه‌های باستانی کامفیروز باید متوقف شود
کد خبر : 1819850
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی مرودشت از ظرفیت‌های گردشگری و آثار تاریخی بخش‌های کامفیروز بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، محسن نجفی در بازدید میدانی از بخش‌های کامفیروز شمالی و جنوبی، ضمن بررسی ظرفیت‌های گردشگری منطقه، نسبت به تعرض به محوطه‌های باستانی این شهرستان هشدار داد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت فوری از آثار تاریخی در معرض خطر، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و همکاری نزدیک با بخشداری کامفیروز شد.

نجفی در جریان این بازدید که با حضور کارشناسان این اداره صورت گرفت، از محوطه تاریخی «تل قلعه پای‌دره» در روستای باستانی هفت‌هزار ساله بازدید کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی مرودشت با ابراز تأسف از تعرض فعالیت‌های کشاورزی به این محوطه ارزشمند و پراکندگی سفال‌های تاریخی در سطح زمین، بر ضرورت تعیین حریم قانونی و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اثر تاریخی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت «تل تراب» و وجود سنگ‌های باستانی رها شده در اطراف آن، لزوم ساماندهی، جمع‌آوری و حفاظت اصولی از این آثار را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برای جلوگیری از تخریب بیشتر، ضروری دانست.

در بخش دیگری از این بازدید میدانی، طرح‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی منطقه کامفیروز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، راهکارهای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه به گردشگران و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا زمینه توسعه پایدار گردشگری در این مناطق فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل