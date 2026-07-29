به گزارش ایلنا، محسن نجفی در بازدید میدانی از بخش‌های کامفیروز شمالی و جنوبی، ضمن بررسی ظرفیت‌های گردشگری منطقه، نسبت به تعرض به محوطه‌های باستانی این شهرستان هشدار داد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت فوری از آثار تاریخی در معرض خطر، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و همکاری نزدیک با بخشداری کامفیروز شد.

نجفی در جریان این بازدید که با حضور کارشناسان این اداره صورت گرفت، از محوطه تاریخی «تل قلعه پای‌دره» در روستای باستانی هفت‌هزار ساله بازدید کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی مرودشت با ابراز تأسف از تعرض فعالیت‌های کشاورزی به این محوطه ارزشمند و پراکندگی سفال‌های تاریخی در سطح زمین، بر ضرورت تعیین حریم قانونی و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اثر تاریخی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت «تل تراب» و وجود سنگ‌های باستانی رها شده در اطراف آن، لزوم ساماندهی، جمع‌آوری و حفاظت اصولی از این آثار را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برای جلوگیری از تخریب بیشتر، ضروری دانست.

در بخش دیگری از این بازدید میدانی، طرح‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی منطقه کامفیروز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، راهکارهای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه به گردشگران و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا زمینه توسعه پایدار گردشگری در این مناطق فراهم شود.