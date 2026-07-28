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فرمانده انتظامی چابهار خبر داد:

انهدام 2 باند سارقان مسلح در شهرستان چابهار / 10 نفر دستگیر و 3 نفر مجروح شدند

انهدام 2 باند سارقان مسلح در شهرستان چابهار / 10 نفر دستگیر و 3 نفر مجروح شدند
کد خبر : 1819833
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فرمانده انتظامی شهرستان چابهار به انهدام 2 باند سارقان مسلح در عملیات پلیس اشاره کرده و گفت: در درگیری مسلحانه با مأموران، 3 نفر از اعضای این باندها مجروح، 7 نفر دستگیر و در ادامه نیز یک مال‌خر طلا و جواهرات مسروقه نیز شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی لکزائی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در حومه شهرستان چابهار، شناسایی و دستگیری عاملان 2 باند سارقان مسلح در این شهرستان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان چابهار با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌ها و شگردهای نوین پلیسی، مخفیگاه اعضای 2 باند سارقان مسلح این منطقه را که به صورت سریالی در سطح شهرستان حومه و چابهار اقدام به سرقت می‌کردند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان هنگام اجرای عملیات با تیراندازی سارقان مواجه شدند و ناگزیر به مقابله شدند. در نتیجه این اقدامات 3 نفر از اعضای باندها مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند و 7 نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

لکزائی تصریح کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. در ادامه رسیدگی به این پرونده شناسایی مال‌خران و افراد مرتبط در دستور کار قرار گرفت. مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شده و سپس به مراجع قضایی معرفی شد.

وی به سلاح‌ها و مهمات مربوطه کشف شده اشاره داشته و بیان داشت: در بازرسی از محل درگیری، 3 قبضه سلاح جنگی کلت کمری به همراه مهمات مربوطه و 2 دستگاه خودروی سرقتی کشف و ضبط شد و متهمان در تحقیقات پلیس به 21 فقره سرقت اعتراف کردند.

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