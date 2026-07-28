در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
۲۷۵ هزار هکتار از باغات و مزارع استان قزوین شناسنامه ندارند
رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۲۷۵ هزار هکتار از مزارع و باغات استان قزوین هنوز شناسنامهدار نشدهاند که شامل ۲۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۷۵ هزار هکتار اراضی باغی است.
فاطمه قاسمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با یادآوری اینکه طرح شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی بر اساس ماده 71 و بند «الف» ماده 25 قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی شد، گفت: این طرح هماکنون با هدف استقرار نظام رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی، کنترل آلایندههایی مانند باقیمانده سموم، فلزات سنگین و نیترات و ارتقای ایمنی غذایی در حال اجراست.
وی افزود: دستورالعمل اجرایی این طرح در اسفندماه سال 1403 به تصویب هیئت وزیران رسید و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، تمامی محصولات خام کشاورزی پس از طی فرآیندهای تعیینشده، از نظر میزان آلایندهها مورد ارزیابی قرار میگیرند؛ اقدامی که علاوه بر تضمین سلامت مصرفکنندگان، نقش مهمی در افزایش قابلیت صادرات و حضور محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی دارد.
رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به روند اجرای این طرح در استان گفت: فرآیند شناسنامهدار کردن واحدهای تولیدی کشاورزی از خردادماه سال 1402 بهصورت تخصصی آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
قاسمی با بیان اینکه استان قزوین از ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی برخوردار است، تصریح کرد: از مجموع 105 هزار هکتار باغ بارور و غیربارور استان، تاکنون 30 هزار هکتار شناسنامهدار شده است. همچنین در بخش زراعت نیز از مجموع 270 هزار هکتار اراضی زراعی، بیش از 70 هزار هکتار تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، موظف به استقرار نظام رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی است تا امکان پایش دقیق باقیمانده سموم، فلزات سنگین و نیترات در محصولات فراهم شود و محصولات سالم، استاندارد و قابل رهگیری به دست مصرفکنندگان برسد.
رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با یادآوری اینکه طرح شناسنامهدار کردن محصولات، تمامی واحدهای زراعی، باغی و دامی را شامل میشود، گفت: بر اساس برنامه زمانبندی، تا پایان سال 1408 تمامی محصولات کشاورزی کشور تحت پوشش نظام شناسنامهدار شدن قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در سال جاری، شناسنامهدار کردن محصولات راهبردی شامل گندم، جو، برنج، سیبزمینی و پیاز در بخش زراعی و محصولاتی نظیر پسته، انگور، سیب، پرتقال، کیوی و خرما در بخش باغی در اولویت قرار دارد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش اعتماد مصرفکنندگان، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولید، ایمنی غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایفا خواهد کرد.