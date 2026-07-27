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معاون دادستان مرکز استان مرکزی خبر داد:

دستگیری صاحب یک واحد صنفی در شهرستان اراک به اتهام ضرب‌وجرح 2 بانو

دستگیری صاحب یک واحد صنفی در شهرستان اراک به اتهام ضرب‌وجرح 2 بانو
کد خبر : 1819327
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معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، با تأکید بر اینکه هرگونه تعرض به حقوق شهروندان در واحدهای صنفی با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد، گفت: صاحب یکی از واحدهای صنفی شهرستان اراک که اقدام به ضرب‌وجرح 2 نفر از بانوان کرده بود با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

به گزارش ایلنا، امین رضایی به برخورد قاطع دستگاه قضایی با واحد صنفی متخلفی که اقدام به ضرب‌وجرح 2 نفر از بانوان کرده بود اشاره داشته و در این رابطه افزود: امنیت روانی شهروندان، تکریم مشتریان و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از خطوط قرمز دستگاه قضایی است. در این راستا هیچ شخص یا واحد صنفی مجاز به رفتار خارج از چارچوب قانون در برابر شهروندان نیست.

وی ادامه داد: با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، حفظ شئون، احترام به حقوق شهروندان و برخورد شایسته با مراجعان هستند. هرگونه رفتار موهن و نامتعارف یا نقض حقوق مردم، علاوه بر مسئولیت کیفری، می‌تواند تبعات قانونی و صنفی از جمله تعطیلی و با پلمب واحد متخلف را به همراه داشته باشد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و صیانت از امنیت و آرامش شهروندان، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و در مقابل، از اصناف قانون‌مدار، خوش‌نام و پایبند به اخلاق حرفه‌ای که سرمایه ارزشمند اقتصاد و اعتماد عمومی هستند، حمایت خواهد کرد.

رضایی تصریح کرد: در پی انتشار تصاویر این رفتار تأسف‌بار در فضای مجازی و جریحه‌دار شدن افکار عمومی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، متهم با دستور مقام قضایی روانه زندان شد. همچنین با توجه به تخلفات احراز شده، واحد صنفی مذکور نیز برابر مقررات قانونی پلمب شد.

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