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محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی کارگاه تیرچه‌بلوک در گیلان

محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی کارگاه تیرچه‌بلوک در گیلان
کد خبر : 1819198
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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت متصدی یک کارگاه تیرچه‌بلوک متخلف به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی  امروز در گفتگو با رسانه ها گفت: شعبه هیئت ششم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده تقلب در فروش تیرچه و فوم که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر نصب پارچه و پلمب به مدت ۱۰روز متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه همچنین ۲میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

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