به گزارش ایلنا از رودبار، محمد نصیری لاکه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار، دوشنبه ۵مردادماه از تشدید بازرسی‌های نظارتی از واحدهای نانوایی در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: با نانوایانی که از افزودنی‌های غیرمجاز نظیر جوش‌شیرین و جوهر قند استفاده می‌کنند، برخورد قاطع و ضربتی خواهد شد.

معاون فرماندار رودبار با اشاره به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و گزارشات واصله، اظهار داشت: متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از واحدهای نانوایی در سطح شهرستان، از افزودنی‌های غیرمجاز در تهیه خمیر نان استفاده می‌کنند که این موضوع تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

نصیری‌لاکه با هشدار نسبت به مضرات استفاده از این افزودنی‌های غیرمجاز، تصریح کرد: جوش‌شیرین موجود در نان، ضمن از بین بردن جذب ریز مغذی‌هایی نظیر آهن و کلسیم در بدن، باعث اختلال در فرآیند تخمیر شده و مشکلات گوارشی همچون سوءهاضمه و ترش کردن معده را به همراه دارد. همچنین مصرف این ماده، با ورود مقادیر زیاد سدیم به بدن، خطر ابتلا به فشار خون بالا را افزایش می‌دهد.

وی درباره جوهر قند (بلانکیت) نیز هشدار داد و گفت: این ماده که اساساً در صنایع قند برای سفید کردن استفاده می‌شود، بسیار خطرناک و سرطان‌زا است. جوهر قند پس از ورود به دستگاه گوارش، پرزهای معده و روده را از بین برده و آنتی‌اکسیدان‌های بدن را تخریب می‌کند که این امر در درازمدت به تسریع سرطان در بخش‌های گوارشی منجر می‌شود. همچنین این ماده در مسدود کردن آنزیم‌های بدن به‌ویژه انسولین مؤثر بوده و به طور مستقیم خطر ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار با اشاره به اینکه بازرسی‌های نظارتی به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی، با متخلفان تا حد پلمب واحد صنفی برخورد قانونی خواهد شد.

نصیری‌لاکه از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی در حوزه نان را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

هشدار نصیری لاکه، معاون فرماندار رودبار درباره بحران کیفیت آرد: از وارفتگی خمیر تا کاهش سهمیه ماهانه

محمد نصیری لاکه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، در جلسه کارگروه آرد و نان که روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نامطلوب آرد توزیعی، نسبت به عواقب بی‌توجهی دستگاه‌های ذیربط هشدار داد.

وی با اشاره به انباشت شکایات نانوایان در دو ماه اخیر، اعلام کرد: آرد تحویلی به خبازی‌ها از سستی بیش از حد برخوردار است که باعث وارفتن خمیر، افزایش چشمگیر دورریز و ضایعات در مراحل پخت و در نتیجه کاهش فاحش کیفیت نان تولیدی شده است. این افزایش ضایعات و زایدات، افزون بر هدررفت سرمایه و بیت‌المال، به تضییع نعمت و برکت الهی نیز دامن می‌زند.

نصیری لاکه تأکید کرد: متأسفانه وقتی بخشی از خمیر آماده‌شده به دور ریخته می‌شود، نه‌تنها هزینه‌های نانوایی و منابع عمومی به هدر می‌رود، بلکه تعداد نان تولیدی و فروخته‌شده با میزان آرد دریافتی تناسبی ندارد و این ناهماهنگی، زیان مضاعفی به چرخه تولید وارد می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به عملکردمحور بودن سهمیه‌بندی آرد ماهانه، خاطرنشان کرد: وقتی به دلیل کیفیت پایین آرد، تولید و فروش نان کاهش می‌یابد، تراکنش‌های ثبت‌شده در سامانه «نانینو» با اختلال مواجه شده و آمار عملکردی واحدهای خبازی افت می‌کند. این مسئله به‌طور مستقیم باعث کاهش سهمیه آرد همان واحدها در دو ماه آینده خواهد شد و فشار معیشتی دوچندانی بر نانوایان و سفره مردم وارد می‌آورد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر کارخانجات آردسازی و بازنگری اساسی در فرآیند توزیع، هشدار داد: تا زمانی که ریشه‌یابی دقیق و اصلاح ساختاری در زنجیره تأمین آرد صورت نگیرد، نه فقط کیفیت نان بهبود نمی‌یابد، بلکه بحران ضایعات و کاهش سهمیه‌ها به معضلی پایدار تبدیل خواهد شد.

عزم جدی کارگروه آرد و نان رودبار برای ساماندهی نانوایی‌های سنتی

نصیری لاکه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به موقعیت توریستی رودبار و استقبال گسترده مسافران و شهروندان از نان‌های محلی، بر ضرورت ساماندهی این واحدها تأکید کرد. وی هدف از این اقدام را ارتقای موازین بهداشتی و رعایت قانون نظام صنفی عنوان نمود.

معاون فرماندار رودبار با بیان اینکه ساماندهی و صدور مجوز برای این واحدها علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند در مدیریت و کنترل مصرف آرد مؤثر باشد، تصریح کرد: مقرر شده است با تعامل شبکه بهداشت و سایر مراجع ذی‌صلاح، جهت صدور پروانه کسب برای این واحدها تسهیل‌گری لازم صورت پذیرد.

نصیری لاکه در ادامه با اشاره به آمار غیررسمی مبنی بر فعالیت حدود ۵۰ واحد نانوایی در شهرستان، اظهار داشت: به نظر می‌رسد این واحدها، آرد مورد نیاز خود را از محل عرضه خارج از شبکه و آرد یارانه‌ای تأمین می‌کنند که این امر تخلف محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که نظارت بر فرآیند توزیع آرد باید به‌دقت انجام شود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری گردد.

گفتنی است، پیش از این نیز نصیری لاکه بر ضرورت توزیع عادلانه آرد عشایری و ساماندهی نانوایی‌های روستایی با رعایت حداقل‌های بهداشتی تأکید کرده بود.

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