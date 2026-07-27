به گزارش ایلنا، اداره‌ کل هواشناسی مازندران با انتشار پیش‌بینی هفت‌روزه وضعیت جوی استان اعلام کرد که از دوشنبه ۵ مرداد تا یک‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، در ابتدای هفته هوای استان همچنان گرم و شرجی خواهد بود، اما از روز سه‌شنبه از شدت گرما کاسته می‌شود و در برخی مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

بر اساس این پیش‌بینی، روز دوشنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد، گاهی نسبتاً شدید، پیش‌بینی می‌شود. همچنین از اواخر وقت با افزایش ابر در سواحل غربی و دامنه‌ها، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

برای روز سه‌شنبه، در مناطق ساحلی و دامنه‌ها آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش شدت گرما و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی شده که به‌تدریج با کاهش ابر همراه خواهد شد. در ارتفاعات نیز آسمان صاف تا نیمه‌ابری و کاهش نسبی گرما مورد انتظار است.

بر اساس اعلام هواشناسی، روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری و گاهی با افزایش ابر خواهد بود.

همچنین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، آسمان بیشتر مناطق صاف تا نیمه‌ابری است، اما در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و در ارتفاعات غربی و مرکزی احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

این شرایط در روزهای شنبه و یک‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت و به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی، در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اداره‌کل هواشناسی مازندران تأکید کرده است که تغییرات احتمالی در وضعیت جوی استان، در گزارش‌های پیش‌بینی روزهای آینده به‌روزرسانی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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