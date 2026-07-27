زمینلرزهای سه ریشتری حوالی قلعهخواجه در خوزستان را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی سه ریشتر صبح امروز حوالی قلعهخواجه در استان خوزستان رخ داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این زلزله ساعت ۹:۴۶:۰۷ صبح امروز، دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۵، حوالی قلعهخواجه به وقوع پیوست.
کانون زمینلرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۲۹ و عرض جغرافیایی ۳۲.۱۸ ثبت شده است. همچنین عمق این زمینلرزه ۱۰ کیلومتر اعلام شد.
قلعهخواجه با فاصله ۱۵ کیلومتر، لالی با فاصله ۲۴ کیلومتر و مسجدسلیمان با فاصله ۲۶ کیلومتر نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه بودهاند.
همچنین اهواز در فاصله ۱۱۱ کیلومتری و شهرکرد در فاصله ۱۴۸ کیلومتری از محل وقوع این زمینلرزه قرار دارند.