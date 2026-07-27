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زمین‌لرزه‌ای سه ریشتری حوالی قلعه‌خواجه در خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای سه ریشتری حوالی قلعه‌خواجه در خوزستان را لرزاند
کد خبر : 1819069
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زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه ریشتر صبح امروز حوالی قلعه‌خواجه در استان خوزستان رخ داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این زلزله ساعت ۹:۴۶:۰۷ صبح امروز، دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۵، حوالی قلعه‌خواجه به وقوع پیوست.

کانون زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۲۹ و عرض جغرافیایی ۳۲.۱۸ ثبت شده است. همچنین عمق این زمین‌لرزه ۱۰ کیلومتر اعلام شد.

قلعه‌خواجه با فاصله ۱۵ کیلومتر، لالی با فاصله ۲۴ کیلومتر و مسجدسلیمان با فاصله ۲۶ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه بوده‌اند.

همچنین اهواز در فاصله ۱۱۱ کیلومتری و شهرکرد در فاصله ۱۴۸ کیلومتری از محل وقوع این زمین‌لرزه قرار دارند.

 

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