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فرماندار قصرشیرین:

مرز خسروی آماده میزبانی از ۲ میلیون زائر اربعین است

مرز خسروی آماده میزبانی از ۲ میلیون زائر اربعین است
کد خبر : 1819033
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فرماندار قصرشیرین با اشاره به توسعه گسترده زیرساخت‌های رفاهی، خدماتی، درمانی و حمل‌ونقل در مرز بین‌المللی خسروی، گفت: ارتقای امکانات این گذرگاه، در کنار تسهیل فرآیند تردد، موجب افزایش استقبال زائران اربعین از مرز خسروی شده و روند ورود و خروج زائران نسبت به روزهای گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است.

 محمد شفیعی امروز دوشنبه در مصاحبه با ایلنا با اشاره به آخرین آمار تردد زائران از مرز خسروی اظهار کرد: تنها در سوم مردادماه، بیش از ۳۳ هزار تردد خروجی از این مرز به ثبت رسیده و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، این آمار به صورت روزانه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مرز بین‌المللی خسروی یکی از قدیمی‌ترین و مجهزترین گذرگاه‌های زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این مرز به دلیل امنیت، سهولت تردد، نزدیکی مسیر تا بغداد و نجف و همچنین امکانات مناسب، هر سال با استقبال بیشتری از سوی زائران مواجه می‌شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به آمار تردد سال گذشته گفت: در اربعین سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار زائر از مرز خسروی تردد کردند و امسال نیز با توجه به توسعه زیرساخت‌ها، آمادگی کامل برای پذیرش بیش از ۲ میلیون زائر فراهم شده است.

شفیعی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی، انتظامی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در مرز مستقر هستند، اظهار داشت: همه ظرفیت‌های استان و شهرستان برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین و ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و کمترین زمان ممکن از این مرز عبور کنند.

وی از بهره‌برداری سه هکتار فضای جدید در ضلع شرقی پارک‌سوار مرز خسروی خبر داد و افزود: این طرح با هدف روان‌سازی تردد و کاهش زمان جابه‌جایی زائران اجرا شده است؛ به گونه‌ای که زائران پس از خروج از پایانه مرزی، در کوتاه‌ترین فاصله به ناوگان حمل‌ونقل عمومی دسترسی پیدا کرده و بدون ازدحام و معطلی به مقصد منتقل می‌شوند.

فرماندار قصرشیرین همچنین با اشاره به تکمیل سایبان مسیرهای ورودی پایانه مرزی گفت: توسعه فضاهای مسقف، ایجاد محل‌های استراحت، افزایش امکانات سرمایشی، آب شرب، سرویس‌های بهداشتی و سایر خدمات رفاهی، شرایط مناسبی را برای حضور زائران در گرمای فصل تابستان فراهم کرده است.

وی افزود: موکب‌های مستقر در مرز خسروی نیز علاوه بر پذیرایی از زائران، خدمات فرهنگی، مذهبی، رسانه‌ای و پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی را ارائه می‌کنند و فضای معنوی مناسبی برای زائران ایجاد شده است.

شفیعی با اشاره به آمادگی کامل حوزه سلامت در مرز خسروی تصریح کرد: دو مرکز درمانی مجهز متعلق به سپاه و ارتش با بهره‌گیری از پزشکان متخصص، تجهیزات تخصصی و فوق‌تخصصی و امکانات اورژانسی به صورت ۲۴ ساعته در مرز مستقر هستند و در صورت نیاز، خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه می‌کنند.

وی همچنین از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اظهار کرد: ۴۵ دستگاه اتوبوس در مسیر منذریه به صورت رایگان وظیفه جابه‌جایی زائران از مرز تا محل استقرار خودروها را بر عهده دارند. علاوه بر این، ۳۲۰ دستگاه اتوبوس و انواع وسایل نقلیه عمومی در پایانه مرزی و پارکینگ‌ها مستقر شده‌اند تا انتقال زائران با سرعت، نظم و سهولت انجام شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به ظرفیت مناسب اسکان در این شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۴ هتل فعال در شهرستان آماده پذیرش زائران هستند و علاوه بر آن، شمار زیادی از شهروندان قصرشیرین نیز با ثبت‌نام منازل خود، آمادگی اسکان و پذیرایی از زائران اربعین حسینی را اعلام کرده‌اند که این موضوع جلوه‌ای از مهمان‌نوازی مردم این منطقه و مشارکت مردمی در خدمت‌رسانی به زائران است.

شفیعی در پایان با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، هلال احمر، اورژانس، موکب‌داران و مردم شهرستان قصرشیرین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های مرزی، مرز بین‌المللی خسروی آمادگی کامل دارد تا امسال نیز میزبان شایسته و درخور شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشد و سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را برای آنان فراهم کند.

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