مرز خسروی آماده میزبانی از ۲ میلیون زائر اربعین است

محمد شفیعی امروز دوشنبه در مصاحبه با ایلنا با اشاره به آخرین آمار تردد زائران از مرز خسروی اظهار کرد: تنها در سوم مردادماه، بیش از ۳۳ هزار تردد خروجی از این مرز به ثبت رسیده و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، این آمار به صورت روزانه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مرز بین‌المللی خسروی یکی از قدیمی‌ترین و مجهزترین گذرگاه‌های زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این مرز به دلیل امنیت، سهولت تردد، نزدیکی مسیر تا بغداد و نجف و همچنین امکانات مناسب، هر سال با استقبال بیشتری از سوی زائران مواجه می‌شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به آمار تردد سال گذشته گفت: در اربعین سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار زائر از مرز خسروی تردد کردند و امسال نیز با توجه به توسعه زیرساخت‌ها، آمادگی کامل برای پذیرش بیش از ۲ میلیون زائر فراهم شده است.

شفیعی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی، انتظامی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در مرز مستقر هستند، اظهار داشت: همه ظرفیت‌های استان و شهرستان برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین و ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و کمترین زمان ممکن از این مرز عبور کنند.

وی از بهره‌برداری سه هکتار فضای جدید در ضلع شرقی پارک‌سوار مرز خسروی خبر داد و افزود: این طرح با هدف روان‌سازی تردد و کاهش زمان جابه‌جایی زائران اجرا شده است؛ به گونه‌ای که زائران پس از خروج از پایانه مرزی، در کوتاه‌ترین فاصله به ناوگان حمل‌ونقل عمومی دسترسی پیدا کرده و بدون ازدحام و معطلی به مقصد منتقل می‌شوند.

فرماندار قصرشیرین همچنین با اشاره به تکمیل سایبان مسیرهای ورودی پایانه مرزی گفت: توسعه فضاهای مسقف، ایجاد محل‌های استراحت، افزایش امکانات سرمایشی، آب شرب، سرویس‌های بهداشتی و سایر خدمات رفاهی، شرایط مناسبی را برای حضور زائران در گرمای فصل تابستان فراهم کرده است.

وی افزود: موکب‌های مستقر در مرز خسروی نیز علاوه بر پذیرایی از زائران، خدمات فرهنگی، مذهبی، رسانه‌ای و پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی را ارائه می‌کنند و فضای معنوی مناسبی برای زائران ایجاد شده است.

شفیعی با اشاره به آمادگی کامل حوزه سلامت در مرز خسروی تصریح کرد: دو مرکز درمانی مجهز متعلق به سپاه و ارتش با بهره‌گیری از پزشکان متخصص، تجهیزات تخصصی و فوق‌تخصصی و امکانات اورژانسی به صورت ۲۴ ساعته در مرز مستقر هستند و در صورت نیاز، خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه می‌کنند.

وی همچنین از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اظهار کرد: ۴۵ دستگاه اتوبوس در مسیر منذریه به صورت رایگان وظیفه جابه‌جایی زائران از مرز تا محل استقرار خودروها را بر عهده دارند. علاوه بر این، ۳۲۰ دستگاه اتوبوس و انواع وسایل نقلیه عمومی در پایانه مرزی و پارکینگ‌ها مستقر شده‌اند تا انتقال زائران با سرعت، نظم و سهولت انجام شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به ظرفیت مناسب اسکان در این شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۴ هتل فعال در شهرستان آماده پذیرش زائران هستند و علاوه بر آن، شمار زیادی از شهروندان قصرشیرین نیز با ثبت‌نام منازل خود، آمادگی اسکان و پذیرایی از زائران اربعین حسینی را اعلام کرده‌اند که این موضوع جلوه‌ای از مهمان‌نوازی مردم این منطقه و مشارکت مردمی در خدمت‌رسانی به زائران است.

شفیعی در پایان با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، هلال احمر، اورژانس، موکب‌داران و مردم شهرستان قصرشیرین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های مرزی، مرز بین‌المللی خسروی آمادگی کامل دارد تا امسال نیز میزبان شایسته و درخور شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشد و سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را برای آنان فراهم کند.

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