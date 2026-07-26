صادرات 2000 تن محصولات لبنی استان مرکزی به بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: صادرات محصولات دامی استان مرکزی با جهش اقتصادی خوبی همراه بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3 برابر افزایش یافته است. در بخش سایر محصولات دامی، 12 تن خوراک طیور در قالب یک محموله صادر شده که نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: صادرات آبزیان از استان مرکزی به خارج کشور نیز رونق قابل توجهی داشته و 79 هزار و 485 قطعه آبزیان زینتی در قالب 8 محموله به خارج از کشور ارسال شده است. همچنین 552 تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب 23 محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی این استان به بازارهای بین‌المللی صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: 200 تن تخم‌مرغ خوراکی در قالب 8 محموله و 356 تن آلایش مرغی در قالب 16 محموله راهی بازارهای صادراتی شده‌اند. تمامی این محموله‌های صادراتی تحت نظارت‌های گسترده و استانداردهای بهداشتی این اداره‌کل قرار داشتند تا محصول با بهترین کیفیت صادر شود.

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