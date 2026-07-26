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آماده‌باش کامل پلیس راه کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

آماده‌باش کامل پلیس راه کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
کد خبر : 1818742
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رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از استقرار ۸۵ تیم گشتی محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های انسانی، خودرویی و سامانه‌های هوشمند پلیس راه برای تأمین امنیت، روان‌سازی ترافیک و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی به صورت شبانه‌روزی به کار گرفته شده است.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری روز یکشنبه با اشاره به آغاز اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین، اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی سفرهای زائران و کاهش حوادث رانندگی، ۸۵ تیم گشتی پلیس راه در قالب گشت‌های محسوس و نامحسوس به صورت شبانه‌روزی در تمامی محورهای اصلی و مسیرهای منتهی به مرز بین‌المللی خسروی مستقر شده‌اند و بر تردد وسایل نقلیه نظارت مستمر دارند.

وی افزود: علاوه بر گشت‌های خودرویی، نیروهای پیاده پلیس نیز در ورودی پارکینگ‌های شهر قصرشیرین تا پایانه مرزی خسروی مستقر هستند و با هدایت خودروها به پارکینگ‌های تعیین‌شده، مدیریت ترافیک، جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد زائران را بر عهده دارند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک و پایش تصویری در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند، تصریح کرد: این سامانه‌ها به صورت برخط وضعیت تردد را رصد می‌کنند و ضمن کنترل جریان ترافیک، تخلفات رانندگی نیز از طریق تجهیزات هوشمند ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سرهنگ جعفری با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف، خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه علاوه بر ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم به زائران، در صورت مشاهده هرگونه تخلف حادثه‌ساز، بدون اغماض برابر قانون با رانندگان متخلف برخورد خواهند کرد تا امنیت و آرامش سفر زائران حفظ شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و توقف‌های غیرمجاز، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به هشدارهای پلیس، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و تسهیل تردد زائران ایفا کنند.

رئیس پلیس راه کرمانشاه همچنین از اتخاذ تمهیدات ویژه برای رسیدگی سریع به تصادفات خسارتی خبر داد و گفت: به تمامی کارشناسان تصادفات پلیس راه ابلاغ شده است در صورت وقوع تصادفات خسارتی برای خودروهای زائران، در صورت درخواست آنان، کروکی در محل ترسیم و تحویل شود تا روند رسیدگی و ادامه سفر زائران با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان با اشاره به آماده‌باش کامل پلیس راه تا پایان مراسم اربعین، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح ترافیکی اربعین تا پایان آن، تمامی کارکنان پلیس راه استان در بخش‌های مختلف عملیاتی، انتظامی و ترافیکی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کنند شرایطی ایمن، روان و بدون مخاطره برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در محورهای استان کرمانشاه و مسیر منتهی به مرز خسروی فراهم شود.

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