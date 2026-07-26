به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری روز یکشنبه با اشاره به آغاز اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین، اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی سفرهای زائران و کاهش حوادث رانندگی، ۸۵ تیم گشتی پلیس راه در قالب گشت‌های محسوس و نامحسوس به صورت شبانه‌روزی در تمامی محورهای اصلی و مسیرهای منتهی به مرز بین‌المللی خسروی مستقر شده‌اند و بر تردد وسایل نقلیه نظارت مستمر دارند.

وی افزود: علاوه بر گشت‌های خودرویی، نیروهای پیاده پلیس نیز در ورودی پارکینگ‌های شهر قصرشیرین تا پایانه مرزی خسروی مستقر هستند و با هدایت خودروها به پارکینگ‌های تعیین‌شده، مدیریت ترافیک، جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد زائران را بر عهده دارند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک و پایش تصویری در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند، تصریح کرد: این سامانه‌ها به صورت برخط وضعیت تردد را رصد می‌کنند و ضمن کنترل جریان ترافیک، تخلفات رانندگی نیز از طریق تجهیزات هوشمند ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سرهنگ جعفری با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف، خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه علاوه بر ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم به زائران، در صورت مشاهده هرگونه تخلف حادثه‌ساز، بدون اغماض برابر قانون با رانندگان متخلف برخورد خواهند کرد تا امنیت و آرامش سفر زائران حفظ شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و توقف‌های غیرمجاز، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به هشدارهای پلیس، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و تسهیل تردد زائران ایفا کنند.

رئیس پلیس راه کرمانشاه همچنین از اتخاذ تمهیدات ویژه برای رسیدگی سریع به تصادفات خسارتی خبر داد و گفت: به تمامی کارشناسان تصادفات پلیس راه ابلاغ شده است در صورت وقوع تصادفات خسارتی برای خودروهای زائران، در صورت درخواست آنان، کروکی در محل ترسیم و تحویل شود تا روند رسیدگی و ادامه سفر زائران با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان با اشاره به آماده‌باش کامل پلیس راه تا پایان مراسم اربعین، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح ترافیکی اربعین تا پایان آن، تمامی کارکنان پلیس راه استان در بخش‌های مختلف عملیاتی، انتظامی و ترافیکی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کنند شرایطی ایمن، روان و بدون مخاطره برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در محورهای استان کرمانشاه و مسیر منتهی به مرز خسروی فراهم شود.

انتهای پیام/