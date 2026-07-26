تدوین زندگینامه هادی چوپان به قلم اکبر صحرایی

به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی این اقدام را بخشی از رویکرد کلان سازمان برای ثبت و ماندگارسازی هویت مفاخر و اثرگذاران شیراز عنوان کرد و گفت: شیراز به واسطه انسان‌هایی در سطح ملی و جهانی سربلند است که در عرصه‌های گوناگون هنری، ادبی، ورزشی و ... زندگی خود را مصروف این راه کرده اند و اگر این سرمایه‌های انسانی به درستی معرفی و ماندگار نشوند، بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی شهر را از دست خواهیم داد و در بستر زمان فراموش می شود.

وی افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در سال‌های اخیر با همین نگاه، پاسداشت مفاخر و شخصیت‌های اثرگذار شیراز را به یکی از رویکردهای جدی خود تبدیل کرده است.

معاون فرهنگی شهردار شیراز ساخت و نصب سردیس ۱۸ نخبه علمی، پیشکسوتان صنایع دستی و هنرمندان برجسته، برگزاری آیین‌های پاسداشت شخصیت‌هایی همچون استاد پروفسور فروزانی، شیرازشناس، استاد احد ده بزرگی پدر شعر آیینی شیراز و همچنین معرفی چهره‌های تأثیرگذار در عرصه‌های مختلفی را از این دست خواند و ادامه داد: تلاش داریم مفاخری را که امروز در قید حیات هستند و همچنان منشأ اثر و الهام برای جامعه به شمار می‌روند را مورد تکریم و تجلیل قرار دهیم و نشانی از زندگی حرفه ایشان را ثبت کنیم تا انگیزه‌ای برای نسل حاضر باشد و این بزرگان نیز قدرشناسی شهروندان خود را ببینند.

چوبینی همزمان با نام‌گذاری یکی از بلوارهای شهر شیراز به نام هادی چوپان و نصب سردیس این قهرمان نامدار ورزش ایران، این اقدام را ادای دین شهر به یکی از فرزندان پرافتخار فارس دانست و گفت: هادی چوپان با پشتکار، تلاش و افتخارآفرینی و وطن دوستی خود، نام شیراز و ایران را در معتبرترین رقابت‌های جهانی پرآوازه کرده و امروز به الگویی برای نسل جوان تبدیل شده است. از همین رو، نام‌گذاری یکی از معابر شهری و نصب سردیس این قهرمان، از پیشنهادهایی بود که با هدف ثبت این افتخار در حافظه شهری شیراز مطرح و به اجرا رسید.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از اجرای برنامه‌ای تازه برای معرفی ابعاد شخصیتی و زندگی این قهرمان خبر داد و افزود: در ادامه این مسیر، نگارش زندگینامه هادی چوپان به قلم اکبر صحرایی، نویسنده برجسته و نام‌آشنای شیراز، در دستور کار قرار گرفته است تا روایت زندگی، سختکوشی، مسیر موفقیت و افتخارآفرینی این ورزشکار به شکلی مستند و ماندگار در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد و الگویی موفق را پیش چشم نسل جدید گذارد.

وی خاطرنشان کرد: این اثر تنها برای مخاطبان فارسی‌زبان تهیه نخواهد شد و برنامه‌ریزی شده است پس از انتشار، به چند زبان زنده دنیا نیز ترجمه و در سطح بین‌المللی منتشر شود.

چوبینی معرفی این سرمایه‌های انسانی را سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و ورزشی شهر خواند و گفت: هر اندازه بتوانیم خدمات این بزرگان را ثبت و به نسل‌های آینده منتقل کنیم، هویت شیراز نیز عمیق‌تر، زنده‌تر و ماندگارتر خواهد شد.

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