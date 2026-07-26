خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون فرهنگی شهردار شیراز خبرداد؛

تدوین زندگینامه هادی چوپان به قلم اکبر صحرایی

تدوین زندگینامه هادی چوپان به قلم اکبر صحرایی
کد خبر : 1818595
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، همزمان با نام‌گذاری بلواری به نام هادی چوپان و نصب سردیس این قهرمان پرافتخار کشور، از تدوین و انتشار زندگینامه این چهره ماندگار ورزش ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی این اقدام را بخشی از رویکرد کلان سازمان برای ثبت و ماندگارسازی هویت مفاخر و اثرگذاران شیراز عنوان کرد و گفت: شیراز به واسطه انسان‌هایی در سطح ملی و جهانی سربلند است که در عرصه‌های گوناگون هنری، ادبی، ورزشی و ... زندگی خود را مصروف این راه کرده اند و اگر این سرمایه‌های انسانی به درستی معرفی و ماندگار نشوند، بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی شهر را از دست خواهیم داد و در بستر زمان فراموش می شود.

وی افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در سال‌های اخیر با همین نگاه، پاسداشت مفاخر و شخصیت‌های اثرگذار شیراز را به یکی از رویکردهای جدی خود تبدیل کرده است.

معاون فرهنگی شهردار شیراز ساخت و نصب سردیس ۱۸ نخبه علمی، پیشکسوتان صنایع دستی و هنرمندان برجسته، برگزاری آیین‌های پاسداشت شخصیت‌هایی همچون استاد پروفسور فروزانی، شیرازشناس، استاد احد ده بزرگی پدر شعر آیینی شیراز و همچنین معرفی چهره‌های تأثیرگذار در عرصه‌های مختلفی را از این دست خواند و ادامه داد: تلاش داریم مفاخری را که امروز در قید حیات هستند و همچنان منشأ اثر و الهام برای جامعه به شمار می‌روند را مورد تکریم و تجلیل قرار دهیم و نشانی از زندگی حرفه ایشان را ثبت کنیم تا انگیزه‌ای برای نسل حاضر باشد و این بزرگان نیز قدرشناسی شهروندان خود را ببینند.

چوبینی همزمان با نام‌گذاری یکی از بلوارهای شهر شیراز به نام هادی چوپان و نصب سردیس این قهرمان نامدار ورزش ایران، این اقدام را ادای دین شهر به یکی از فرزندان پرافتخار فارس دانست و گفت: هادی چوپان با پشتکار، تلاش و افتخارآفرینی و وطن دوستی خود، نام شیراز و ایران را در معتبرترین رقابت‌های جهانی پرآوازه کرده و امروز به الگویی برای نسل جوان تبدیل شده است. از همین رو، نام‌گذاری یکی از معابر شهری و نصب سردیس این قهرمان، از پیشنهادهایی بود که با هدف ثبت این افتخار در حافظه شهری شیراز مطرح و به اجرا رسید.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از اجرای برنامه‌ای تازه برای معرفی ابعاد شخصیتی و زندگی این قهرمان خبر داد و افزود: در ادامه این مسیر، نگارش زندگینامه هادی چوپان به قلم اکبر صحرایی، نویسنده برجسته و نام‌آشنای شیراز، در دستور کار قرار گرفته است تا روایت زندگی، سختکوشی، مسیر موفقیت و افتخارآفرینی این ورزشکار به شکلی مستند و ماندگار در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد و الگویی موفق را پیش چشم نسل جدید گذارد.

وی خاطرنشان کرد: این اثر تنها برای مخاطبان فارسی‌زبان تهیه نخواهد شد و برنامه‌ریزی شده است پس از انتشار، به چند زبان زنده دنیا نیز ترجمه و در سطح بین‌المللی منتشر شود.

چوبینی معرفی این سرمایه‌های انسانی را سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و ورزشی شهر خواند و گفت: هر اندازه بتوانیم خدمات این بزرگان را ثبت و به نسل‌های آینده منتقل کنیم، هویت شیراز نیز عمیق‌تر، زنده‌تر و ماندگارتر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل