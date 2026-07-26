واریز مرحله اول یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان چهارمحال و بختیاری آغاز شد
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از آغاز واریز نخستین مرحله یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان واجد شرایط خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در راستای سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن مهدوی امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به بهرهبرداران، نخستین مرحله واریز این یارانهها مطابق زمانبندی تعیینشده به حساب کشاورزان واجد شرایط استان انجام شده است.
وی افزود: کشاورزانی که کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز خود را از طریق کارگزاریهای مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه و مصرف کردهاند، مشمول دریافت این یارانه میشوند و پرداختها به صورت مرحلهای برای سایر واجدان شرایط ادامه خواهد یافت.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش نهادههای استاندارد در افزایش عملکرد مزارع و باغات، تصریح کرد: مصرف صحیح و بهموقع این کودها نقش مهمی در بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش کیفیت محصولات و ارتقای بهرهوری دارد و تخصیص یارانه نقدی به این نهادههای راهبردی، گامی مؤثر در حمایت از تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور است.
مهدوی ادامه داد: این سیاست حمایتی ضمن کاهش فشار هزینههای تولید بر کشاورزان، دسترسی آسانتر به نهادههای مورد نیاز را فراهم میکند و انگیزه تولیدکنندگان را برای استفاده از کودهای باکیفیت افزایش میدهد.
وی با اشاره به مسئولیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اجرای این طرح گفت: تمامی ظرفیتها برای اجرای دقیق، سریع و شفاف این ابلاغیه به کار گرفته شده تا یارانهها در کوتاهترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واقعی واریز شود و روند تأمین و توزیع نهادهها در استان بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از کشاورزانی که تاکنون اقدام به خرید این کودها کردهاند اما شماره شبای بانک کشاورزی خود را در سامانه ثبت نکردهاند، خواست هرچه سریعتر با مراجعه به کارگزاریهای مجاز توزیع کود، نسبت به تکمیل اطلاعات بانکی خود اقدام کنند تا فرآیند پرداخت یارانه بدون تأخیر انجام شود.