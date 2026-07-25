روایت دشت ارژن در جشنواره جهانی یونسکو درخشید/ نماینده فارس به اردوی بینالمللی ایتالیا راه یافت
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از انتخاب اثر «محبوبه» ساخته محمد ناصریراد، نماینده انجمن محیطزیستی شکوه ارژن، در جشنواره جهانی روایتگری جوانان «Capture the Future» یونسکو خبر داد و این موفقیت را گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای طبیعی و محیطزیستی استان فارس و ایران در عرصه بینالمللی دانست.
به گزارش ایلنا، لیلا تاجگردون با اشاره به این موفقیت بینالمللی اظهار کرد: اثر «محبوبه» که در دشت ارژن، تنها ذخیرهگاه زیستکره استان فارس (ارژن ـ پریشان)، تولید شده است، با روایتی انسانی از پیوند انسان و طبیعت توانست نظر داوران جشنواره جهانی روایتگری جوانان «Capture the Future» یونسکو را جلب کند و در میان آثار برگزیده این رویداد قرار گیرد.
وی افزود: این مستند کوتاه با نگاهی خلاقانه، زیباییهای دشت ارژن و اهمیت حفاظت از این زیستبوم ارزشمند را به تصویر میکشد و نشان میدهد روایتگری هنرمندانه میتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و معرفی میراث طبیعی ایران در سطح جهانی ایفا کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: در پی این موفقیت، محمد ناصریراد به اردوی بینالمللی همآفرینی یونسکو در ایتالیا دعوت شده است؛ رویدادی که فرصتی برای تبادل تجربه با روایتگران جوان کشورهای مختلف، ارتقای مهارتهای روایتگری و رقابت برای کسب رتبههای برتر و جوایز نهایی جشنواره فراهم میکند.
تاجگردون این دستاورد را افتخاری برای استان فارس و جامعه محیطزیستی کشور توصیف کرد و گفت: حضور نماینده یک انجمن مردمنهاد از فارس در چنین رویداد معتبری، نشاندهنده ظرفیت بالای تشکلهای محیطزیستی در معرفی ارزشهای طبیعی ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به ضرورت حفاظت از ذخیرهگاههای زیستکره است.
وی با قدردانی از تلاشهای انجمن محیطزیستی شکوه ارژن و تمامی فعالان حوزه محیط زیست، ابراز امیدواری کرد این موفقیت زمینهساز حضور پررنگتر جوانان ایرانی در رویدادهای بینالمللی و تقویت دیپلماسی محیطزیستی کشور باشد.