به گزارش ایلنا، لیلا تاج‌گردون با اشاره به این موفقیت بین‌المللی اظهار کرد: اثر «محبوبه» که در دشت ارژن، تنها ذخیره‌گاه زیست‌کره استان فارس (ارژن ـ پریشان)، تولید شده است، با روایتی انسانی از پیوند انسان و طبیعت توانست نظر داوران جشنواره جهانی روایتگری جوانان «Capture the Future» یونسکو را جلب کند و در میان آثار برگزیده این رویداد قرار گیرد.

وی افزود: این مستند کوتاه با نگاهی خلاقانه، زیبایی‌های دشت ارژن و اهمیت حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد روایتگری هنرمندانه می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و معرفی میراث طبیعی ایران در سطح جهانی ایفا کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: در پی این موفقیت، محمد ناصری‌راد به اردوی بین‌المللی هم‌آفرینی یونسکو در ایتالیا دعوت شده است؛ رویدادی که فرصتی برای تبادل تجربه با روایتگران جوان کشورهای مختلف، ارتقای مهارت‌های روایتگری و رقابت برای کسب رتبه‌های برتر و جوایز نهایی جشنواره فراهم می‌کند.

تاج‌گردون این دستاورد را افتخاری برای استان فارس و جامعه محیط‌زیستی کشور توصیف کرد و گفت: حضور نماینده یک انجمن مردم‌نهاد از فارس در چنین رویداد معتبری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تشکل‌های محیط‌زیستی در معرفی ارزش‌های طبیعی ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به ضرورت حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره است.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجمن محیط‌زیستی شکوه ارژن و تمامی فعالان حوزه محیط زیست، ابراز امیدواری کرد این موفقیت زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر جوانان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی و تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی کشور باشد.

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