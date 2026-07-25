معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
مازندران در ارزیابی سلامت روان پس از جنگ، جزو استانهای برتر کشور قرار گرفت
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای نخستین طرح ملی سنجش سلامت روان پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: استان مازندران با ثبت تنها ۴.۷ درصد افراد در معرض خطر اقدام به خودکشی، در میان استانهای کشور وضعیت مطلوبتری دارد و بهدلیل مشارکت گسترده و عملکرد موفق در ارائه خدمات، مورد تقدیر ملی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسن موسوی چلک عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با قدردانی از حمایتهای استاندار و مسئولان استانی از برنامههای بهزیستی، اظهار کرد: سازمان بهزیستی از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۹ تاکنون از یک نهاد صرفاً حمایتی به سازمان متولی «سلامت اجتماعی» کشور تبدیل شده و این تغییر مأموریت، برنامهها و رویکردهای جدیدی را میطلبد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوران جنگ ۱۲ روزه، افزود: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی، تمامی خدمات حوزه سلامت روان برای عموم مردم بهصورت رایگان ارائه شد و این خدمات تنها محدود به جامعه هدف بهزیستی نبود.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین نگرانیهای این سازمان پس از بحرانها، افزایش اختلالات روانی و خطر خودکشی است، گفت: بر همین اساس برای نخستینبار «طرح ملی سنجش سلامت روان» در کشور اجرا شد که به گفته وی، نمونه مشابهی با این گستردگی در دنیا نیز وجود نداشته است.
موسوی چلک ادامه داد: برخلاف پیشبینی مشارکت حدود ۱۰ هزار نفر، بیش از ۴۳۵ هزار نفر در این پیمایش ملی شرکت کردند که نشاندهنده اعتماد مردم به نظام سلامت و اهمیت موضوع سلامت روان است.
وی با اشاره به نتایج این طرح تصریح کرد: برآوردها نشان میداد بین ۵ تا ۷ درصد افراد ممکن است در مرحله پرخطر از نظر احتمال اقدام به خودکشی قرار داشته باشند، اما نتایج نشان داد حدود ۱۶ درصد شرکتکنندگان در این وضعیت قرار دارند و نیازمند مداخلات تخصصی هستند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه استان مازندران عملکرد مطلوبی در این ارزیابی داشته است، گفت: سهم افراد پرخطر در مازندران ۴.۷ درصد بوده که نسبت به بسیاری از استانهای کشور وضعیت بهتری را نشان میدهد.
همچنین این استان از نظر میزان مشارکت در اجرای طرح، جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته و قرار است از مسئولان استانی در سطح ملی تقدیر شود.
وی افزود: در راستای حفظ اعتماد مردم، تمامی افرادی که در این طرح نیازمند مداخله تخصصی تشخیص داده شدند، توسط کارشناسان پیگیری شدند و در مازندران نیز با بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر تماس گرفته شد تا خدمات تخصصی و رایگان سلامت روان در اختیار آنان قرار گیرد.
موسوی چلک از اجرای طرحهای ویژه برای کودکان و نوجوانان نیز خبر داد و گفت: بررسیهای انجامشده در پنج شهر کشور نشان داد میزان افسردگی، مشکلات رفتاری و پرخاشگری در گروه سنی زیر ۱۸ سال افزایش یافته است و به همین دلیل تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای ارائه خدمات روانشناختی رایگان آغاز شده است.
وی با اشاره به وضعیت سالمندان در دوران جنگ اظهار کرد: نتایج پیمایش ملی نشان میدهد ۵۶ درصد سالمندان در این مدت اضطراب را تجربه کردهاند، ۲۷ درصد احساس کاهش امنیت داشتهاند و نزدیک به ۶۰ درصد نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی ابراز نگرانی کردهاند؛ موضوعی که ضرورت تقویت خدمات حمایتی و سلامت روان برای این گروه را دوچندان میکند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تدوین «برنامه ملی تابآوری» در دولت، خاطرنشان کرد: این برنامه بر پایه دادههای علمی بهدستآمده از سراسر کشور تهیه شده و با تأکید رئیسجمهور، یکی از مهمترین اهداف آن، تسهیل و ارزانسازی دسترسی مردم به خدمات سلامت روان است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی، گفت: انتظار ما این است که تمامی افرادی که در طرح ملی سلامت روان شناسایی شده و نیازمند خدمات تخصصی هستند، بدون دریافت هزینه و با همکاری آموزش و پرورش، دانشگاههای علوم پزشکی، بنیاد شهید و سایر دستگاههای مسئول، خدمات مورد نیاز خود را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند.